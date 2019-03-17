Глава сербской телерадиокомпании обвинил протестующих в давлении

“Я прошу прощения у всех наших зрителей за то, что мы только сейчас смогли подготовить выпуск новостей, так как все наши журналисты были блокированы в здании. Хочу извиниться перед работниками телеканала, что ни я, ни государство не обеспечили им выполнение своей работы, как они этого заслуживают. Когда оппозиция заявила, что будет блокировать РТС, мы предупредили их, что протесты в этом случае потеряют легитимность, и они ее потеряли в результате насильного вторжения в здание канала. Закон гласит, что РТС независим в редакционной политике, однако они хотели определять тематику и новостную повестку канала вопреки закону”, — заявил директор в субботу в специальном обращении к зрителям.

Группа демонстрантов во главе с оппозиционером Бошко Обрадовичем потребовала от сотрудников РТС возможности выйти в эфир, назвав это основным условием для того, чтобы протестующие покинули помещение, писало ранее издание Kurir. Чтобы попасть в здание, они закидали камнями сотрудников полиции, вытолкнули охрану и сломали дверь. Позднее протестующих вывели из здания “мирным путем”.

Как сообщал УНН, из-за беспорядков в Белграде президент Сербии выступит с обращением к народу.