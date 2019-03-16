МВС Сербії: обіцяємо покарати тих, хто увірвався в будівлю національного телебачення

КИЇВ. 17 березня. УНН. Кожен з тих учасників протесту, які в суботу увірвалися в будівлю національного телебачення Сербії RTS, понесе покарання за незаконні дії. Про це заявив в суботу міністр внутрішніх справ республіки Небойша Стефановіч на екстреній прес-конференції, повідомляє УНН з посиланням на RTS.