МВС Сербії: обіцяємо покарати тих, хто увірвався в будівлю національного телебачення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Кожен з тих учасників протесту, які в суботу увірвалися в будівлю національного телебачення Сербії RTS, понесе покарання за незаконні дії. Про це заявив в суботу міністр внутрішніх справ республіки Небойша Стефановіч на екстреній прес-конференції, повідомляє УНН з посиланням на RTS.
“Кожна людина, який увірвався в будівлю RTS, буде покараний. Закликаю всіх громадян мирно розійтися, закликаю всіх припинити порушувати закон. Закликаю лідерів Союзу за Сербію припинити знищувати майно та погрожувати журналістам”, — заявив він.
Міністр нагадав, що “ті, хто намагається повторити македонський сценарій, повинні пам’ятати, що в Македонії напередодні винесені реальні терміни до 17 років за вторгнення в урядові будівлі”.
Раніше в ході суботньої протестної ходи частина протестуючих увірвалася в будівлю національного ТБ Сербії. Маніфестанти заблокували два входи в будівлю, почали закидати її яйцями, а потім увірвалися всередину і почали обклеювати листівками і стрічками приміщення каналу. Пізніше на місце прибув загін поліції, який перекрив проходи на верхні поверхи будівлі для протестувальників.