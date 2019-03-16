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МВД Сербии: обещаем наказать тех, кто ворвался в здание национального телевидения

Киев • УНН

 • 8189 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Каждый из участников протеста, которые в субботу ворвались в здание национального телевидения Сербии RTS, понесет наказание за незаконные действия. Об этом заявил в субботу министр внутренних дел республики Небойша Стефанович на экстренной пресс-конференции, сообщает УНН со ссылкой на RTS.

МВД Сербии: обещаем наказать тех, кто ворвался в здание национального телевидения

“Каждый человек, который ворвался в здание RTS, будет наказан. Призываю всех граждан мирно разойтись, призываю всех прекратить нарушать закон. Призываю лидеров Союза за Сербию прекратить уничтожать имущество и угрожать журналистам”, — заявил он.

Министр напомнил, что “те, кто пытается повторить македонский сценарий, должны помнить, что в Македонии накануне вынесены реальные сроки до 17 лет за вторжение в правительственные здания”.

Ранее в ходе субботнего протестного шествия часть протестующих ворвалась в здание национального ТВ Сербии. Манифестанты заблокировали два входа в здание, начали забрасывать его яйцами, а потом ворвались внутрь и начали обклеивать листовками и лентами помещения канала. Позднее на место прибыл отряд полиции, который перекрыл проходы на верхние этажи здания для протестующих. Манифестанты продолжают оставаться в вестибюле здания телеканала.

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