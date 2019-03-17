МВД Сербии сообщило о задержании семи участников протестов в Белграде
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сотрудники министерства внутренних дел Сербии задержали за нарушение общественного порядка семи участников антиправительственных протестов в Белграде. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба сербского МВД, передает УНН.
Отмечается, что сотрудники идентифицировали и задержали несколько человек за различные нарушения во время субботних беспорядков в телецентре. Два человека - 1976 и 1977 годов рождения - задержаны за то, что принесли в здание белградского телецентра бензопилу и размахивали ею перед журналистами канала. Задержали также парня 1994 года рождения, который разбил стекло на входе в здание.
За физические нападения на полицейских задержаны еще три человека. Седьмой задержанный нарушил закон во время субботней акции протеста у президентского дворца, напав на полицейского.
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В отношении всех задержанных ведутся следственные действия. Ранее президент Сербии Вучич в обращении к народу указал, что все участники протестов, которые видели в беспорядках, понесут наказание.
Напомним, в ходе субботней протестного шествия часть протестующих ворвалась в здание национального ТВ Сербии. Манифестанты заблокировали два входа в здание, стали забрасывать ее яйцами, а затем ворвались внутрь и начали оклеивать листовками и лентами помещения канала. Позже на место прибыл отряд полиции, который перекрыл проходы на верхние этажи здания для протестующих.
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