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Можливий варіант надання США дозволу використання зброї по цілях у рф без публічного оголошення - нардеп

Київ • УНН

 • 24153 перегляди

Абсолютно можливий варіант, що США можуть надати Україні дозвіл на використання американської зброї для ударів по цілях у росії, без публічного оголошення, буде достатньо надання дозволу по військових каналах, вважає нардеп Чернєв.

Абсолютно можливий варіант, що США можуть надати Україні дозвіл на використання американської зброї для ударів по цілях у росії, без публічного оголошення. Буде достатньо надання дозволу по військових каналах. Про це заявив заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону у четвер, передає УНН

Нам головне результат, а не процес, як він буде оголошений. Ми про це говорили в США: "Хочете - кажіть про це публічно, не хочете - дайте нам непублічний дозвіл через різні канали". У нас багато каналів. Цей запит перш за все не від депутатів, це запит від наших військових, які просили нас допомогти у вирішенні цієї проблеми. Якщо по військових каналах наші військові отримають дозвіл, цього буде абсолютно достатньо, не потрібно про це оголошувати в The New York Times, CNN чи BBC. Тому абсолютно можливий і такий варіант розвитку подій

- повідомив Чернєв.

Чернєв вказав, що запит щодо надання дозволу бити по військових цілях у росії був перш за все спрямований на США.

"Процес пішов, і це головне, тому що ми бачимо зараз, як одна за однією європейські поки що країни висловлюють свої позиції щодо надання нам дозволу використовувати їх зброю по цілях на території росії. Наш запит був перш за все націлений, направлений на США, американську адміністрацію. Ми два тижні тому були у Вашингтоні, якраз з цим запитом, отримали, в принципі, підтримку в Конгресі США в обох палатах, від обох партій, які надіслали лист з підписами півтора десятка конгресменів на Пентагон щодо цього запиту надати нам дозвіл використовувати американську зброю проти легітимних цілей на території росії. Поки що від США ми не отримали якоїсь конкретної відповіді, але це запустило процес, і ми підкріпили цей процес на Парламентській асамблеї НАТО", - розповів Чернєв.

Доповнення

Парламентська асамблея НАТО на своєму саміті ухвалила правку, яка закликає країни Альянсу надати Україні дозвіл бити західною зброєю по території росії.   

Державний секретар США Ентоні Блінкен не виключив, що Сполучені Штати можуть "адаптувати та відкоригувати" свою позицію щодо дозволу Україні завдавати ударів американською зброєю по цілях в росії.

Столтенберг відповів, чому зараз правильно зняти обмеження на західну зброю для ураження цілей усередині росії28.05.24, 17:21 • 20210 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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