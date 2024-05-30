Возможен вариант предоставления США разрешения использования оружия по целям в рф без публичного объявления-нардеп

Абсолютно возможен вариант, что США могут предоставить Украине разрешение на использование американского оружия для ударов по целям в России, без публичного объявления. Будет достаточно предоставления разрешения по военным каналам. Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона в четверг, передает УНН.

Нам главное результат, а не процесс, как он будет объявлен. Мы об этом говорили в США: "хотите - говорите об этом публично, не хотите - дайте нам непубличное разрешение через разные каналы". У нас много каналов. Этот запрос прежде всего не от депутатов, это запрос от наших военных, которые просили нас помочь в решении этой проблемы. Если по военным каналам наши военные получают разрешение, этого будет абсолютно достаточно, не нужно об этом объявлять в The New York Times, CNN или BBC. Поэтому абсолютно возможен и такой вариант развития событий - сообщил Чернев.

Чернев указал, что запрос о предоставлении разрешения бить по военным целям в России был прежде всего направлен на США.

"Процесс пошел, и это главное, потому что мы видим сейчас, как одна за другой европейские пока страны высказывают свои позиции по предоставлению нам разрешения использовать их оружие по целям на территории России. Наш запрос был прежде всего нацелен, направлен на США, американскую администрацию. Мы две недели назад были в Вашингтоне, как раз с этим запросом, получили, в принципе, поддержку в Конгрессе США в обеих палатах, от обеих партий, которые прислали письмо с подписями полтора десятка конгрессменов на Пентагон по этому запросу предоставить нам разрешение использовать американское оружие против легитимных целей на территории России. Пока что от США мы не получили какого - то конкретного ответа, но это запустило процесс, и мы подкрепили этот процесс на Парламентской ассамблее НАТО", - рассказал Чернев.

Дополнение

Парламентская ассамблея НАТО на своем саммите приняла правку, призывающую страны Альянса предоставить Украине разрешение бить западным оружием по территории России.

Государственный секретарь США Энтони Бленкен не исключил, что Соединенные Штаты могут "адаптировать и откорректировать" свою позицию относительно разрешения Украине наносить удары американским оружием по целям в России.

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