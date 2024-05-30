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Блінкен допустив, що США "адаптують та відкоригують" позицію щодо ударів американською зброєю по цілях у росії

Блінкен допустив, що США "адаптують та відкоригують" позицію щодо ударів американською зброєю по цілях у росії

Київ • УНН

 • 25815 перегляди

Державний секретар США Ентоні Блінкен не виключив, що Сполучені Штати можуть "адаптувати та відкоригувати" свою позицію щодо дозволу Україні завдавати ударів американською зброєю по цілях в росії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен не виключив, що Сполучені Штати можуть "адаптувати та відкоригувати" свою позицію щодо дозволу Україні завдавати ударів американською зброєю по цілях в росії, пише УНН з посиланням на "Голос Америки".

Деталі

Під час свого візиту до Молдови 29 квітня Блінкен зазначив, що позиція США залежатиме від умов на полі бою. При цьому держсекретар США повторив фразу, яку раніше вже озвучував, що наразі США "не роблять можливим та не сприяють" атакам по росії.

"Ще однією визначальною рисою нашої підтримки України уже понад два роки є адаптація, залежно від того, як змінилися умови, як змінилося поле бою, як змінилися дії росії з погляду того, як вона проводить свою агресію, ескалацію. Ми адаптувалися та пристосувалися, і я впевнений, що ми продовжуватимемо це робити", – сказав державний секретар США.

На уточнювальне запитання, чи означають слова Блінкена, що Сполучені Штати можуть підтримувати атаки України всередині росії, він відповів: "Адаптувати та відкоригувати означає саме це".

Блінкен додав, що росія на Харківщині "скористалась тим, що президентський запит на додаткове фінансування затримався в Конгресі". Але зараз, коли ЗСУ почали отримувати зброю із нещодавно ухвалених пакетів допомоги, "ми бачимо реальний ефект на стабілізацію фронту", наголосив американський дипломат.

Держсекретар США також проанонсував, що невдовзі на саміті НАТО, що має відбутись 9-11 липня, "ви побачите дуже сильні результати для України з погляду її подальшої інтеграції з НАТО".

Президентка Молдови Майя Санду зі свого боку подякувала США за підтримку України. "Україна захищає мир тут, у Молдові", – додала вона.

З іншого боку, вона додала, що сусідам Молдови – Україні та ЄС "потрібна сильна і демократична Молдова, яка буде надійним партнером, сприятиме безпеці замість того, щоб бути сірою зоною".

Генсек НАТО вважає, слід переглянути обмеження щодо зброї для України27.05.24, 18:26 • 22113 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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