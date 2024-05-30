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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Блинкин допустил, что США "адаптируют и откорректируют" позицию по ударам американским оружием по целям в России

Блинкин допустил, что США "адаптируют и откорректируют" позицию по ударам американским оружием по целям в России

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 08:39  •  2364 просмотра

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Государственный секретарь США Энтони Бленкен не исключил, что Соединенные Штаты могут "адаптировать и откорректировать" свою позицию относительно разрешения Украине наносить удары американским оружием по целям в России.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не исключил, что Соединенные Штаты могут "адаптировать и откорректировать" свою позицию относительно разрешения Украине наносить удары американским оружием по целям в России, пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".

детали

Во время своего визита в Молдову 29 апреля Блинкен отметил, что позиция США будет зависеть от условий на поле боя. При этом госсекретарь США повторил фразу, которую ранее уже озвучивал, что сейчас США "не делают возможным и не способствуют" атакам по России.

"Еще одной определяющей чертой нашей поддержки Украины уже более двух лет является адаптация, в зависимости от того, как изменились условия, как изменилось поле боя, как изменились действия России с точки зрения того, как она проводит свою агрессию, эскалацию. Мы адаптировались и адаптировались, и я уверен, что мы будем продолжать это делать", – сказал государственный секретарь США.

На уточняющий вопрос, означают ли слова Блинкена, что Соединенные Штаты могут поддерживать атаки Украины внутри России, он ответил: "адаптировать и откорректировать означает именно это".

Блинкен добавил, что Россия на Харьковщине "воспользовалась тем, что президентский запрос на дополнительное финансирование задержался в Конгрессе". Но сейчас, когда ВСУ начали получать оружие из недавно принятых пакетов помощи," мы видим реальный эффект на стабилизацию фронта", подчеркнул американский дипломат.

Госсекретарь США также проанонсировал, что вскоре на саммите НАТО, который должен состояться 9-11 июля,"вы увидите очень сильные результаты для Украины с точки зрения ее дальнейшей интеграции с НАТО".

Президента Молдовы Майя Санду со своей стороны поблагодарила США за поддержку Украины. "Украина защищает мир здесь, в Молдове", - добавила она.

С другой стороны, она добавила, что соседям Молдовы – Украине и ЕС "нужна сильная и демократичная Молдова, которая будет надежным партнером, будет способствовать безопасности вместо того, чтобы быть серой зоной".

Генсек НАТО считает, следует пересмотреть ограничения по оружию для Украины27 мая 2024, 15:26 • 20813 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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