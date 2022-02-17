Можливість винесення питання НАТО на референдум на сьогодні не розглядається - Зеленський

Цитата:

“Президент додав, що на сьогодні можливість винесення питання НАТО на референдум не розглядається”, — інформує пресслужба Глави держави.

Деталі

Зі слів Президента, Україна довгий час рухається в напрямку членства в НАТО, але, як і в багатьох інших питаннях суверенного вибору, на шляху євроатлантичної інтеграції нашій державі чиниться протидія.

“Питання НАТО є одним із тих, через які на Україну здійснюється тиск. Головне питання — це незалежність України і її самостійний вибір у будь-яких питаннях, і Україна багато років виборює своє право на це”, — сказав він.

Зеленський зауважив, що Україна обрала курс на членство в НАТО задля своєї безпеки, і тривалий час рухається в цьому напрямку, але відстань до Альянсу для нашої країни не скорочується.

“І це не філософське питання, а є конкретні причини — через протидію і Росії, яка не хоче, щоб Україна була членом НАТО, і деяких країн — членів Альянсу. І в цьому немає ніяких секретів”, — сказав він.

Президент також зауважив, що РФ зараз використовує питання НАТО як виправдання, чому їхні війська стоять на українських кордонах, а деякі європейські країни “підігрують їм у цьому”.

“Але не потрібно перекручувати. Адже це у нас окупували території, це на наших кордонах стоїть армія”, — наголосив Глава держави.

Він відзначив, що геополітичний курс України закріплений у нашій Конституції, і це дійсно є вибором українського народу.

“Але не вибір українського народу щодо того, коли ми там будемо, бо це не тільки від нас залежить — 30 країн повинні одноголосно погодити це рішення”, — зауважив Президент і додав, що на сьогодні можливість винесення питання НАТО на референдум не розглядається.

Що було раніше

Напередодні Зеленський висловив сподівання, що світові лідери за спиною України ні про що не домовлялися під час переговорів з Росією, але є різні сигнали з цього приводу.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо “гарантій безпеки” обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. У ЗМІ з посиланням на американську розвідку навіть називали “дату вторгнення”, Зеленський цей день — 16 лютого — оголосив указом Днем єднання.