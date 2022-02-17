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Возможность вынесения вопроса НАТО на референдум на сегодня не рассматривается - Зеленский

Возможность вынесения вопроса НАТО на референдум на сегодня не рассматривается - Зеленский

Киев • УНН

 • 14266 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. На сегодня возможность вынесения вопроса о вступлении Украины в НАТО на референдум не рассматривается. Об этом Глава государства Владимир Зеленский, которого цитируют в ОП, сказал во время общения с представителями СМИ в Мариуполе в Донецкой области, пишет УНН.

Цитата:

“Президент добавил, что на сегодня возможность вынесения вопроса НАТО на референдум не рассматривается”, — информирует пресс-служба Главы государства.

Детали

По словам Президента, Украина долгое время движется в направлении членства в НАТО, но, как и во многих других вопросах суверенного выбора, на пути евроатлантической интеграции нашей стране оказывается противодействие.

“Вопрос НАТО является одним из тех, через которые на Украину осуществляется давление. Главный вопрос — это независимость Украины и ее самостоятельный выбор в любых вопросах, и Украина много лет борется за свое право на это”, — сказал он.

Зеленский отметил, что Украина выбрала курс на членство в НАТО ради своей безопасности, и длительное время движется в этом направлении, но расстояние к Альянсу для нашей страны не сокращается.

“И это не философский вопрос, а есть конкретные причины — из-за противодействия и России, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО и некоторых стран — членов Альянса. И в этом нет никаких секретов”, — сказал он.

Президент также отметил, что РФ сейчас использует вопрос НАТО как оправдание, почему их войска стоят на украинских границах, а некоторые европейские страны “подыгрывают им в этом”.

"Но не нужно искажать. Ведь это у нас оккупировали территории, это на наших границах стоит армия”, — подчеркнул Глава государства.

Он отметил, что геополитический курс Украины закреплен в нашей Конституции, и это действительно является выбором украинского народа.

“Но не выбор украинского народа относительно того, когда мы там будем, потому что это не только от нас зависит — 30 стран должны единогласно согласовать это решение”, — отметил Президент и добавил, что на сегодня возможность вынесения вопроса НАТО на референдум не рассматривается.

Что было ранее

Накануне Зеленский выразил надежду, что мировые лидеры за спиной Украины ни о чем не договаривались во время переговоров с Россией, но есть разные сигналы по этому поводу.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время". В СМИ со ссылкой на американскую разведку даже называли “дату вторжения”, Зеленский этот день — 16 февраля — указом объявил Днем единения.

Украинские Национальные Новости

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