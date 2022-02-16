Зеленський про переговори світових лідерів з РФ: хочу вірити, що без нас не домовлялися, але сигнали є різні

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що світові лідери за спиною України ні про що не домовлялися під час переговорів з Росією, але є різні сигнали з цього приводу. Про це він повідомив під час включення в ефір телемарафону до Дня єднання з Маріуполя, передає кореспондент УНН.