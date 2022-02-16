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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Зеленський про переговори світових лідерів з РФ: хочу вірити, що без нас не домовлялися, але сигнали є різні

Зеленський про переговори світових лідерів з РФ: хочу вірити, що без нас не домовлялися, але сигнали є різні

Київ • УНН

 • 17376 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що світові лідери за спиною України ні про що не домовлялися під час переговорів з Росією, але є різні сигнали з цього приводу. Про це він повідомив під час включення в ефір телемарафону до Дня єднання з Маріуполя, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Я вважаю, що спільний голос, тиск дипломатії (на Росію — ред.) спрацював. На 100% не можу сказати. Хочу вірити, що про щось окремо дипломатія з Росією без нас не домовлялася. Хоча розуміємо, що є сигнали різні. Але не той час, щоб просто вірити в сигнали. Треба мати докази”, — сказав Зеленський.

Доповнення

Зеленський додав, що Україна не боїться невеликих домовленостей, які можуть бути за спиною.

“Ми не боїмося тих невеличких домовленостей, які можуть бути за нашою спиною, тому що більшість лідерів світу підтримує саме нашу позицію. Тому що в нашій позиції правда”, — зазначив Зеленський.

Доповнення

За даними BBC, яке публікує частину репортажу NYT, деякі розкритикували президента Франції за те, що він виявляє надто велике бажання прислухатися до вимог Путіна, а він у свою чергу “нічого не зробив для того, щоб розвіяти такі побоювання, заявивши журналістам перед переговорами, що “фінляндизація” України — це “одна з моделей, що розглядаються”.

У публікації пояснюється, що такий сценарій просто означатиме, що Україна ніколи не стане членом НАТО, а Росія зможе значно впливати на її політичний вибір.

Сам Макрон на брифінгу у Києві заявив, що ніколи не використовував формулювання “фінляндизація” до України.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що на даний момент питання вступу України до НАТО не є актуальним.

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