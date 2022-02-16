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Зеленский о переговорах мировых лидеров с РФ: хочу верить, что без нас не договаривались, но сигналы есть разные

Киев • УНН

 • 17367 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что мировые лидеры за спиной Украины ни о чем не договаривались во время переговоров с Россией, но есть разные сигналы по этому поводу. Об этом он сообщил во время включения в эфир телемарафона ко Дню единения из Мариуполя, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я считаю, что общий голос, давление дипломатии (на Россию — ред.) сработало. На 100% не могу сказать. Хочу верить, что о чем-то отдельно дипломатия с Россией без нас не договаривалась. Хотя понимаем, что есть сигналы разные. Но не то время, чтобы просто верить в сигналы. Надо иметь доказательства", - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский добавил, что Украина не боится небольших договоренностей, которые могут быть за спиной.

“Мы не боимся тех небольших договоренностей, которые могут быть за нашей спиной, потому что большинство лидеров мира поддерживает именно нашу позицию. Потому что в нашей позиции правда", - отметил Зеленский.

Дополнение

По данным BBC, которое публикует часть репортажа NYT, некоторые раскритиковали президента Франции за то, что он проявляет слишком большое желание прислушаться к требованиям Путина, а он в свою очередь ничего не сделал для того, чтобы развеять такие опасения, заявив журналистам перед переговорами, что “финляндизация” Украины — это “одна из моделей, что рассматриваются”.

В публикации объясняется, что такой сценарий просто будет означать, что Украина никогда не станет членом НАТО, а Россия сможет значительно влиять на ее политический выбор.

Сам Макрон на брифинге в Киеве заявил, что никогда не использовал формулировку “финляндизация” Украины.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что на данный момент вопрос вступления Украины в НАТО не является актуальным.

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