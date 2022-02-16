Зеленский о переговорах мировых лидеров с РФ: хочу верить, что без нас не договаривались, но сигналы есть разные

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что мировые лидеры за спиной Украины ни о чем не договаривались во время переговоров с Россией, но есть разные сигналы по этому поводу. Об этом он сообщил во время включения в эфир телемарафона ко Дню единения из Мариуполя, передает корреспондент УНН.