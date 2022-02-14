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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Питання вступу України в НАТО зараз не актуальне – Шольц

Питання вступу України в НАТО зараз не актуальне – Шольц

Київ • УНН

 • 18258 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. На даний момент питання вступу України до НАТО не є актуальним. Про це заявив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції в Києві, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Щодо членства в альянсах — це на данний момент не актуально. І тому трохи дивно, що російський уряд зробив предметом великих політичних дискусій питання, яке не стоїть зараз на порядку денному”, — сказав Шольц.

Деталі

Раніше на пресконференції питання вступу України в НАТО коментував Президент Володимир Зеленський.

“Думаю, що сьогодні багато журналістів і багато лідерів дійсно трішечки натякають Україні, що можна не ризикувати, не піднімати постійно питання щодо майбутнього членства в Альянсі. Тому що ці ризики пов’язані з реакцією Російської Федерації. Мені здається, що ніхто цього вже не приховує. І мені здається, ми повинні бути відвертими, але все одно це рішення залежить від нас”, — сказав Зеленський.

На його думку, Україна має рухатиь тим шляхом, який для себе обрала.

Раніше

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі ВВС Radio 5 прокоментував можливість відмови від прагнення вступити в НАТО, щоб запобігти війні, вказавши, що Україна може проявити “гнучкість”.

Після цього речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що слова українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна готова відмовитися від членства в НАТО для запобігання війні з Росією вирвані з контексту.

Прагнення України приєднатися до НАТО і Європейського Союзу передбачені її Конституцією і залишаються абсолютним пріоритетом для країни, вказав у заяві речник Президента України Сергій Никифоров.

Згодом Пристайко роз’яснив зроблену раніше заяву про можливу відмову від заявки на членство в НАТО, заявивши, що Україна “не переглядатиме свої прагнення приєднатися до військового альянсу”.

Курс на ЄС та НАТО закріплений у Конституції України від 2019 року.

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