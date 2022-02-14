Вопрос вступления Украины в НАТО сейчас не актуален - Шольц

Цитата

“Относительно членства в альянсах - это на данный момент не актуально. И поэтому немного странно, что российское правительство сделало предметом больших политических дискуссий вопрос, который не стоит сейчас на повестке дня", - сказал Шольц.

Детали

Ранее на пресс-конференции вопрос вступления Украины в НАТО комментировал Президент Владимир Зеленский.

"Думаю, что сегодня многие журналисты и многие лидеры действительно немножечко намекают Украине, что можно не рисковать, не поднимать постоянно вопрос относительно будущего членства в Альянсе. Потому что эти риски связаны с реакцией Российской Федерации. Мне кажется, что никто этого уже не скрывает. И мне кажется, мы должны быть откровенными, но все равно это решение зависит от нас”, — сказал Зеленский.

По его мнению, Украина должна двигаться тем путем, который для себя избрала.

Ранее

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире BBC Radio 5 прокомментировал возможность отказа от стремления вступить в НАТО, чтобы предотвратить войну, указав, что Украина может проявить “гибкость”.

После этого спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что слова украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина готова отказаться от членства в НАТО для предотвращения войны с Россией вырваны из контекста.

Стремления Украины присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу предусмотрены ее Конституцией и остаются абсолютным приоритетом для страны, указал в заявлении пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров.

Впоследствии Пристайко разъяснил сделанное ранее заявление о возможном отказе от заявки на членство в НАТО, заявив, что Украина “не будет пересматривать свои стремления присоединиться к военному альянсу”.

Курс на ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины от 2019 года.