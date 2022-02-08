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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Макрон каже, що ніколи не говорив про “фінляндизацію” України

Макрон каже, що ніколи не говорив про “фінляндизацію” України

Київ • УНН

 • 17890 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон на брифінгу у Києві заявив, що ніколи не використовував формулювання “фінляндизація” до України, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Я не вживав жодних таких формулювань. Ви використали формулювання „фінляндізація“, я такого не чув. Я казав, навпаки, в іншому контексті, що ми не можемо припинити політику відкритих дверей НАТО, бо для багатьох країн буде проблема, і зокрема для Фінляндії. Але я ніколи не застосовував такої категоризації щодо України, ні у спілкуванні з журналістами, ні на брифінгу”, — сказав французький лідер.

Контекст

Напередодні американсье видання New York Times опублікувало репортаж про переговори Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним.

За даними BBC, яке публікує частину репортажу NYT, деякі розкритикували президента Франції за те, що він виявляє надто велике бажання прислухатися до вимог Путіна, а він у свою чергу “нічого не зробив для того, щоб розвіяти такі побоювання, заявивши журналістам перед переговорами, що “фінляндизація” України — це “одна з моделей, що розглядаються”.

У публікації пояснюється, що такий сценарій просто означатиме, що Україна ніколи не стане членом НАТО, а Росія зможе значно впливати на її політичний вибір.

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