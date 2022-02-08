Макрон каже, що ніколи не говорив про “фінляндизацію” України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон на брифінгу у Києві заявив, що ніколи не використовував формулювання “фінляндизація” до України, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Я не вживав жодних таких формулювань. Ви використали формулювання „фінляндізація“, я такого не чув. Я казав, навпаки, в іншому контексті, що ми не можемо припинити політику відкритих дверей НАТО, бо для багатьох країн буде проблема, і зокрема для Фінляндії. Але я ніколи не застосовував такої категоризації щодо України, ні у спілкуванні з журналістами, ні на брифінгу”, — сказав французький лідер.
Контекст
Напередодні американсье видання New York Times опублікувало репортаж про переговори Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним.
За даними BBC, яке публікує частину репортажу NYT, деякі розкритикували президента Франції за те, що він виявляє надто велике бажання прислухатися до вимог Путіна, а він у свою чергу “нічого не зробив для того, щоб розвіяти такі побоювання, заявивши журналістам перед переговорами, що “фінляндизація” України — це “одна з моделей, що розглядаються”.
У публікації пояснюється, що такий сценарій просто означатиме, що Україна ніколи не стане членом НАТО, а Росія зможе значно впливати на її політичний вибір.