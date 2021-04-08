МОЗ назвало регіони-лідери за COVID-госпіталізаціями

Деталі

Показник рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення не перевищено лише у Закарпатській, Кіровоградській, Луганській та Херсонській областях.

У решті 21 регіоні цей рівень перевищено. У 9 з них за добу ситуація погіршилася — у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській областях.

Найвищий показник COVID-госпіталізацій у Хмельницькій (131,4, більше, ніж напередодні), Миколаївській (113,4, менше, ніж напередодні) та Житомирській (110,9, менше, ніж напередодні) областях.

Додамо, перевищення показника рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення, за визначенням уряду, свідчить про погіршення епідситуації у регіоні і є одним із критеріїв для встановлення "помаранчевого" або "червоного" рівня епіднебезпеки щодо поширення COVID-19 у регіоні.

Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 8 квітня, зважаючи на показники, виглядає так:



“жовта” — один регіон: Херсонська область.



“помаранчева” — 13 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівенська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області.



“червона” — 11 регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.



За добу поділ на зони не змінився.

Щодо АР Крим та міста Севастополя дані відсутні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

За рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС на Івано-Франківщині, в Чернівецькій, Чернігівській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській, Сумській та Одеській областях запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. У Києві діє фактично локдаун до 16 квітня. Запорізька та Хмельницька області 9 квітня перейдуть у "червону" зону.

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.