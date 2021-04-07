Офіційно: Запорізька та Хмельницька області 9 квітня перейдуть у "червону зону"

Так, за словами Немчінова, сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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"За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 09 квітня 2021 р. “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Хмельницької областях. Також застосувати на території Запорізької та Хмельницької областей обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “червоний” рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов.

Додамо

Як повідомляв УНН, 10 квітня, Харків посилює карантинні обмеження.

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,784 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 6 квітня, - 15,4 тисячі, зростання в порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу - майже 5,6 тисячі.