Официально: Запорожская и Хмельницкая области 9 апреля перейдут в "красную зону"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. На территории Запорожской и Хмельницкой областей с 9 апреля 2021 будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН.
Так, по словам Немчинова, сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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"По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 9 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областей. Также применить на территории Запорожской и Хмельницкой областей ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.
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Как сообщал УНН, 10 апреля, Харьков усиливает карантин.
По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,784 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 6 апреля, - 15,4 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций за сутки - почти 5,6 тысячи.