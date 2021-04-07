Харків посилює карантин з 10 квітня

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"Ми приймемо рішення про те, що починаючи з суботи ми введемо жорсткіші заходи щодо карантинних обмежень. У чому вони будуть виражатися: перш за все, що стосується громадського транспорту, метро як працювало, так і працюватиме, оскільки метро в будь-якому мегаполісі має закриватися останнім, а не першим. Громадський транспорт як працював, так і працюватиме", - сказав Терехов.

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За словами чиновника, в місті буде обмежений режим роботи ресторанів, барів, кафе - вони будуть працювати до 20:00. Крім того, буде посилено контроль за роботою продовольчих ринків. Непродовольчі магазини будуть закриватися о 20:00.

"Сьогоднішня ситуація говорить нам про те, що школи будуть працювати з 1 по 4 клас в звичайному режимі, а з 4 по 11 клас включно - на дистанційному режимі навчання. Дитячі садки працюють в тому ж режимі, в якому вони працюють на сьогодні", - додав він.

Доповнення

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,784 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 6 квітня, - 15,4 тисячі, зростання в порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу - майже 5,6 тисячі.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в тому числі і в Харківській області - 1017.