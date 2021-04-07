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Харьков усиливает карантин с 10 апреля

Харьков усиливает карантин с 10 апреля

Киев  •  УНН

 • 29965 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. С субботы, 10 апреля, Харьков усиливает карантин. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, передает УНН.

Цитата:

"Мы примем решение о том, что начиная с субботы мы введем более жесткие меры по карантинным ограничениям. В чем они будут выражаться: прежде всего, что касается общественного транспорта, метро как работало, так и будет работать, поскольку метро в любом мегаполисе должно закрываться последним, а не первым. Общественный транспорт как работал, так и будет работать", - сказал Терехов.

Детали

По словам чиновника, в городе будет ограничен режим работы ресторанов, баров, кафе - они будут работать до 20:00. Кроме того, будет усилен контроль за работой продовольственных рынков. Непродовольственные магазины будут закрываться в 20:00.

"Сегодняшняя ситуация говорит нам о том, что школы будут работать с 1 по 4 класс в обычном режиме, а с 4 по 11 класс включительно - на дистанционном режиме обучения. Детские сады работают в том же режиме, в котором они работают сегодня", - добавил он.

Дополнение

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,784 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 6 апреля, - 15,4 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций за сутки - почти 5,6 тысячи.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в том числе и в Харьковской области - 1017.

Украинские Национальные Новости

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