Мовний омбудсмен заявив, що доповідь Генсека ООН засвідчила катастрофічне становище української мови в Криму

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Доповідь Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо порушення прав людини в Криму підтвердила катастрофічне становище української мови на півострові. Кількість тих, хто має можливість навчатися українською мовою, або вивчати українську як звичайний предмет, факультативний курс або в рамках позакласних занять продовжує знижуватися, передає УНН із посиланням на сайт мовного омбудсмена України.

Цитата

“Більше того, у доповіді констатується розбіжність між офіційним мовним статусом школи або класу з викладанням українською чи кримськотатарською мовами і фактичним їх використанням в навчальній програмі. Наявність можливості навчання кримськотатарською та українською мовами і вивчення цих мов як предметів не задовольняють наявного попиту”, — зазначає Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Деталі

Уповноважений переконаний, що ця доповідь — це не просто констатація грубого порушення міжнародних стандартів в галузі прав людини Російською Федерацією, а і великий внесок у нашу спільну роботу задля встановлення справедливості та відновлення територіальної цілісності України.

“Нагадаю, що у лютому цього року був презентований огляд Уповноваженого із захисту державної мови щодо обмеження функціонування державної мови на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму. Він став однією з перших фундаментальних спроб дати чітку і яскраву характеристику того, яким чином порушуються права громадян України на окупованих територіях в частині заборони і переслідування за українську мову”, — говорить Тарас Кремінь.

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Питання мови є одним із ключових факторів національної безпеки України, а дії держави-окупанта щодо нівелювання статусу української мови потребують ефективної протидії з боку Української Держави.

Серед заходів такої протидії:

— збір та систематизація інформації про факти порушення мовних прав громадян України на окупованих територіях для звернень до міжнародних організацій та позовів до міжнародних судів;

— запровадження санкцій та порушення кримінальних справ щодо осіб, які реалізують політику держави-окупанта із згортання сфери застосування української мови;

— забезпечення мовлення українського радіо та телеканалів на тимчасово окуповані території;

— забезпечення створення онлайн-ресурсів з вивчення української мови для школярів і дорослих, які знаходяться на окупованих територіях;

— розвиток системи дистанційної освіти для учнівської молоді, яка мешкає на окупованій території, здійснювати моніторинг щодо стану та якості освіти на тимчасово окупованій території України;

— сприяння створенню і поширенню якісного інформаційного, розважального та пізнавального контенту українською мовою у соціальних мережах з метою поширення на тимчасово окупованих територіях тощо.

Доповнення

“Ще раз наголошую на необхідності консолідації зусиль та застосування усіх можливих інструментів міжнародної дипломатії для запровадження санкцій проти РФ за порушення прав людини, в тому числі права навчатися та вільно спілкуватися рідною мовою”, — зауважив Тарас Кремінь.

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