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Языковой омбудсмен заявил, что доклад Генсека ООН показал катастрофическое положение украинского языка в Крыму

Языковой омбудсмен заявил, что доклад Генсека ООН показал катастрофическое положение украинского языка в Крыму

Киев  •  УНН

 • 16224 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Доклад Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша о нарушении прав человека в Крыму подтвердил катастрофическое положение украинского языка на полуострове. Количество тех, кто имеет возможность учиться на украинском языке, или изучать украинский как обычный предмет, факультативный курс или в рамках внеклассных занятий продолжает снижаться, передает УНН со ссылкой на сайт языкового омбудсмена Украины.

Цитата

“Более того, в докладе констатируется расхождение между официальным языковым статусом школы или класса с преподаванием на украинском или крымскотатарском языках и фактическим их использованием в программе. Наличие возможности обучения на крымскотатарском и украинском языках и изучения этих языков как предметов не удовлетворяют имеющегося спроса”, — отмечает уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Детали

Уполномоченный убежден, что этот доклад — это не просто констатация грубого нарушения международных стандартов в области прав человека Российской Федерацией, а и большой вклад в нашу общую работу для установления справедливости и восстановления территориальной целостности Украины.

“Напомню, что в феврале этого года был представлен обзор Уполномоченного по защите государственного языка по ограничению функционирования государственного языка на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму. Он стал одним из первых фундаментальных попыток дать четкую и яркую характеристику того, каким образом нарушаются права граждан Украина на оккупированных территориях в части запрета и преследования за украинский язык”, — заявил Тарас Кремень.

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Вопрос языка является одним из ключевых факторов национальной безопасности Украины, а действия государства-оккупанта по нивелированию статуса украинского языка требуют эффективного противодействия со стороны Украинского Государства.

Среди мер по такому противодействию:

— сбор и систематизация информации о фактах нарушения языковых прав граждан Украины на оккупированных территориях для обращений к международным организациям и исков в международные суды;

— введение санкций и возбуждения уголовных дел в отношении лиц, реализующих политику государства-оккупанта по сворачиванию сферы применения украинского языка;

— обеспечение вещания украинского радио и телеканалов на временно оккупированных территориях;

— обеспечение создания онлайн-ресурсов по изучению украинского языка для школьников и взрослых, которые находятся на оккупированных территориях;

— развитие системы дистанционного образования для учащейся молодежи, проживающей на оккупированной территории, осуществлять мониторинг состояния и качества образования на временно оккупированной территории Украины;

— содействие созданию и распространению качественного информационного, развлекательного и познавательного контента на украинском языке в социальных сетях с целью распространения на временно оккупированных территориях и тому подобное.

Дополнение

“Еще раз подчеркиваю необходимость консолидации усилий и применения всех возможных инструментов международной дипломатии для введения санкций против РФ за нарушение прав человека, в том числе права учиться и общаться на родном языке”, — отметил Тарас Кремень.

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