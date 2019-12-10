Мовний омбудсмен розповіла, як працюватиме з порушниками мовного закону
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Якщо людині відмовляють в отриманні послуг чи інформації українською мовою, вона може позиватися до суду самостійно або звернутися до мовного омбудсмена. Про це мовний омбудсмен Тетяна Монахова повідомила під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
"Навіть якщо ви приходите в приватні заклади освіти, де вони розташовані? Вони розташовані на території держави Україна. Відповідно, кожний громадянин України має право прийти отримати послугу і інформацію державною мовою", - зазначила омбудсмен.
За її словами, якщо громадянину чи громадянці України відмовляють в цьому праві, людина може самостійно позиватися проти порушників або ж особа має право звернутися до омбудсмена.
"Ми проводимо роботу з тими на кого поскаржилися, можливо люди не знали, можливо не чули про мовний закон, можливо вони виправляться. Тобто можна самостійно боротися за свої права, а можна за допомогою уповноваженого і секретаріату. Кому як прийнятно", - зазначила Монахова.
Нагадаємо, раніше планувалося обрати офіс та секретаріат мовного Омбудсмена.