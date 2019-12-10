Языковой омбудсмен рассказала, как будет работать с нарушителями языкового закона

"Даже если вы приходите в частные учебные заведения, где они расположены? Они расположены на территории государства Украина. Соответственно, каждый гражданин Украины имеет право прийти получить услугу и информацию на государственном языке", - отметила омбудсмен.

По ее словам, если гражданину или гражданке Украины отказывают в этом праве, человек может самостоятельно судиться с нарушителями или лицо вправе обратиться к омбудсмену.

"Мы проводим работу с теми на кого пожаловались, возможно люди не знали, возможно не слышали о языковом законе, возможно они исправятся. То есть можно самостоятельно бороться за свои права, а можно с помощью уполномоченного и секретариата. Кому как приемлемо", - отметила Монахова.

Напомним, ранее планировалось выбрать офис и секретариат языкового Омбудсмена.