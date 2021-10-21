Москва вводить суворі карантинні заходи на тлі рекордних показників смертності від COVID-19

Деталі

Рішення було прийнято на наступний день після того, як президент Росії Володимир Путін затвердив загальнонаціональний план закриття робочих місць на тиждень з 30 жовтня по 7 листопада і заявив, що регіональні лідери можуть прийняти більш жорсткі заходи на свій розсуд.

Часткове блокування в столиці - перше з червня минулого року, також триватиме до 7 листопада.

Собянін повідомив, що всі магазини закриються, крім магазинів першої необхідності, таких як супермаркети та аптеки.

Школи і дитячі сади теж закриються, а в барах і ресторанах будуть працювати тільки послуги їжі на винос і доставки.

Подібні обмеження будуть застосовуватися і в Московському регіоні, але голова верхньої палати парламенту і близький союзник Путіна Валентина Матвієнко, заявила, що повторне блокування по всій країні недоцільне.

"Це було б величезним ударом по економіці, психологічним ударом для громадян. У цьому немає необхідності", - цитує її слова агенство ТАСС.

Мер Собянін раніше оголосив про чотиримісячне обмеження на перебування вдома для нещеплених осіб старше 60 років.

Театри і музеї виключені з нових обмежень, їм буде дозволено залишатися відкритими за умови, що вони обмежать кількість відвідувачів, які повинні будуть носити маски та пред'являти QR-коди на своїх мобільних телефонах, щоб довести, що вони були вакциновані або вилікувалися від Covid-19.

Доповнення

За останні 24 години, Росія повідомила про 1 036 випадків смерті від коронавірусу, а також про 36 339 нових випадків інфікування, що є рекордним денним максимумом від початку пандемії.

Влада заявила, що стежать за новим штамом "Дельта", але вважає, що існуючі вакцини можуть з ним впоратися.

Росія швидко розробила і запустила свою вакцину Sputnik V, але її впровадження було повільним: багато росіян посилалися на недовіру до влади і страх перед новим медичним продуктом.

Сам Путін отримав щеплення і неодноразово закликав людей зробити те ж саме, але безуспішно.

Вакцина Sputnik V була допущена до застосування в більш ніж 70 країнах, але схвалення регулюючого органу Європейського союзу з лікарських засобів є малоймовірним, принаймні, до першого кварталу 2022 року, оскільки деякі дані, необхідні для перевірки, все ще відсутні, повідомило Reuters обізнане джерело.

Станом на 15 жовтня, тільки близько 48 мільйонів з 144 мільйонів населення в Росії були повністю вакциновані.