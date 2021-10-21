Москва вводить суворі карантинні заходи на тлі рекордних показників смертності від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що з 28 жовтня столиця Російської Федерації знову вводить заходи по ізоляції від COVID-19. Супермаркети і аптеки - єдині заклади, яким дозволено залишатися відкритими, щоб знизити зростання кількості коронавірусної інфекції і смертей. Про це пише УНН з посиланням на указ мера міста Сергія Собяніна.
Деталі
Рішення було прийнято на наступний день після того, як президент Росії Володимир Путін затвердив загальнонаціональний план закриття робочих місць на тиждень з 30 жовтня по 7 листопада і заявив, що регіональні лідери можуть прийняти більш жорсткі заходи на свій розсуд.
Часткове блокування в столиці - перше з червня минулого року, також триватиме до 7 листопада.
Собянін повідомив, що всі магазини закриються, крім магазинів першої необхідності, таких як супермаркети та аптеки.
Школи і дитячі сади теж закриються, а в барах і ресторанах будуть працювати тільки послуги їжі на винос і доставки.
Подібні обмеження будуть застосовуватися і в Московському регіоні, але голова верхньої палати парламенту і близький союзник Путіна Валентина Матвієнко, заявила, що повторне блокування по всій країні недоцільне.
"Це було б величезним ударом по економіці, психологічним ударом для громадян. У цьому немає необхідності", - цитує її слова агенство ТАСС.
Мер Собянін раніше оголосив про чотиримісячне обмеження на перебування вдома для нещеплених осіб старше 60 років.
Театри і музеї виключені з нових обмежень, їм буде дозволено залишатися відкритими за умови, що вони обмежать кількість відвідувачів, які повинні будуть носити маски та пред'являти QR-коди на своїх мобільних телефонах, щоб довести, що вони були вакциновані або вилікувалися від Covid-19.
Доповнення
За останні 24 години, Росія повідомила про 1 036 випадків смерті від коронавірусу, а також про 36 339 нових випадків інфікування, що є рекордним денним максимумом від початку пандемії.
Влада заявила, що стежать за новим штамом "Дельта", але вважає, що існуючі вакцини можуть з ним впоратися.
Росія швидко розробила і запустила свою вакцину Sputnik V, але її впровадження було повільним: багато росіян посилалися на недовіру до влади і страх перед новим медичним продуктом.
Сам Путін отримав щеплення і неодноразово закликав людей зробити те ж саме, але безуспішно.
Вакцина Sputnik V була допущена до застосування в більш ніж 70 країнах, але схвалення регулюючого органу Європейського союзу з лікарських засобів є малоймовірним, принаймні, до першого кварталу 2022 року, оскільки деякі дані, необхідні для перевірки, все ще відсутні, повідомило Reuters обізнане джерело.
Станом на 15 жовтня, тільки близько 48 мільйонів з 144 мільйонів населення в Росії були повністю вакциновані.