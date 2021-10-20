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У Росії оголосили "неробочий тиждень" через спалах COVID-19. У країні зафіксували новий рекорд смертності

Київ • УНН

 • 27401 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Президент Росії Володимир Путін схвалив пропозицію про оголошення в країні з 30 жовтня по 7 листопада включно неробочих днів, пише УНН.

У Росії оголосили "неробочий тиждень" через спалах COVID-19. У країні зафіксували новий рекорд смертності

Деталі

“Зараз особливо важливо збити пік нової хвилі епідемії. І в зв’язку з цим з урахуванням обстановки, що склалася, безумовно, підтримую пропозиції про оголошення по всій країні неробочих днів зі збереженням за працівниками зарплати в період з 30 жовтня по 7 листопада включно”, — заявив він на нараді з членами уряду.

Фактично неробочими стають три дні — з 1 по 3 листопада. 4 листопада у Росії свято — День народної єдності, а з 5 по 7 листопада і так у 2021 році були вихідні.

Регіони з найбільш складною епідеміологічною ситуацією неробочі дні можуть оголосити вже з 23 жовтня. Путін також сказав, що режим неробочих днів може бути продовжений після 7 листопада.

Оголосити неробочий тиждень 19 жовтня запропонувала віцепрем’єр Тетяна Голікова через зростання захворюваності COVID-19.

COVID-19 у Російській Федерації

За минулу добу в Росії померли ще 1028 пацієнтів, у яких був діагностований коронавірус, повідомляє федеральний оперштаб. Це новий максимум смертності з початку пандемії. За офіційною статистикою, в цілому від COVID-19 в Росії померли 226 353 особи.

Станом на ранок 20 жовтня в країні виявлено 34 073 нових випадки захворювання коронавірусною інфекцією. Загальна кількість хворих зросла до 8 094 825 осіб.

Одужали 7 065 712 осіб, у тому числі 25 231 пацієнт виписався з лікарень за останні 24 години.

Додамо, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.

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