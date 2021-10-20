В России объявили "нерабочую неделю" из-за вспышки COVID-19. В стране зафиксировали новый рекорд смертности
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочих дней, пишет УНН.
Детали
“Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. И в этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно”, — заявил он на совещании с членами правительства.
Фактически нерабочими становятся три дня — с 1 по 3 ноября. 4 ноября в России праздник — День народного единства, а с 5 по 7 ноября и так в 2021 году были выходные.
Регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией нерабочие дни могут объявить уже с 23 октября. Путин также сказал, что режим нерабочих дней может быть продлен после 7 ноября.
Объявить нерабочую неделю 19 октября предложила вице-премьер Татьяна Голикова из-за роста заболеваемости COVID-19.
COVID-19 в Российской Федерации
За минувшие сутки в России умерли еще 1028 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, сообщает федеральный оперштаб. Это новый максимум смертности с начала пандемии. По официальной статистике, в общей сложности от COVID-19 в России умерли 226 353 человека.
По состоянию на утро 20 октября в стране выявлены 34 073 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 8 094 825 человек.
Выздоровели 7 065 712 человек, в том числе 25 231 пациент выписался из больниц за последние 24 часа.
Добавим, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.