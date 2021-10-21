Москва вводит строгие карантинные меры на фоне рекордных показателей смертности от COVID-19

Детали

Решение было принято на следующий день после того, как президент России Владимир Путин утвердил общенациональный план закрытия рабочих мест на неделю с 30 октября по 7 ноября и заявил, что региональные лидеры могут принять более жесткие меры по своему усмотрению.

Частичное блокирование в столице - первое с июня прошлого года, также продлится до 7 ноября.

Собянин сообщил, что все магазины закроются, кроме магазинов первой необходимости, таких как супермаркеты и аптеки.

Школы и детские сады тоже закроются, а в барах и ресторанах будут работать только услуги еды на вынос и доставки.

Подобные ограничения будут применяться и в Московском регионе, но председатель верхней палаты парламента и близкий союзник Путина Валентина Матвиенко заявила, что повторная блокировка по всей стране нецелесообразна.

"Это было бы огромным ударом по экономике, психологическим ударом для граждан. В этом нет необходимости", - цитирует ее слова агентство ТАСС.

Мэр Собянин ранее объявил о четырехмесячных ограничениях на пребывание дома для непривитых лиц старше 60 лет.

Театры и музеи исключены из новых ограничений, им будет разрешено оставаться открытыми при условии, что они ограничат количество посетителей, которые должны будут носить маски и предъявлять QR-коды на своих мобильных телефонах, чтобы доказать, что они были вакцинированы или вылечились от Covid-19.

Дополнение

За последние 24 часа, Россия сообщила о 1 036 случаях смерти от коронавируса, а также о 36 339 новых случаях инфицирования, что является рекордным дневным максимумом с начала пандемии.

Власти заявили, что следят за новым штаммом "Дельта", но считают, что существующие вакцины могут с ним справиться.

Россия быстро разработала и запустила свою вакцину Sputnik V, но ее внедрение было медленным: многие россияне ссылались на недоверие к власти и страх перед новым медицинским продуктом.

Сам Путин получил прививки и неоднократно призывал людей сделать то же самое, но безуспешно.

Вакцина Sputnik V была допущена к применению в более чем 70 странах, но одобрение регулирующего органа Европейского союза лекарственных средств маловероятно, по крайней мере, до первого квартала 2022 года, поскольку некоторые данные, необходимые для проверки, все еще отсутствуют, сообщил Reuters осведомленный источник.

По состоянию на 15 октября, только около 48 млн из 144 миллионов населения в России были полностью вакцинированы.