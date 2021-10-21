У Росії зафіксували нові антирекорди добових випадків та смертності від COVID-19

Деталі

Умовна летальність (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) залишилася на рівні 2,8%, виходить з даних штабу. Зокрема, за добу було зареєстровано 68 летальних випадків у Санкт-Петербурзі, 41 — у Краснодарському краї, 40 — у Нижегородській області, по 36 — у Свердловській області і Республіці Башкортостан.

Кількість підтверджених випадків зараження у Росії зросла за добу на 36 339, до 8 131 164. Це так само новий максимум. У відносному вираженні приріст кількості хворих склав 0,45%. Зокрема, за добу виявили 3 280 випадків у Санкт-Петербурзі, 2 318 — у Московській області, 937 — у Самарській області, 737 — у Нижегородській області, 709 — у Воронезькій області.

Кількість так званих активних випадків, тобто пацієнтів, які проходять лікування в даний момент, збільшилася до 812 168, випливає з повідомлення штабу.

Кількість одужалих після зараження коронавірусом зросла за добу на 25 895, до 7 091 607. Частка виписаних пацієнтів, згідно з даними штабу, знизилася до 87,2% від загальної кількості інфікованих. Зокрема, за добу виписали 2 987 пацієнтів у Санкт-Петербурзі, 1 994 — у Московській області, 723 — у Самарській області, 661 — у Республіці Башкортостан.

Доповнення

Спалах захворюваності коронавірусом у Росії почався з кінця весни через поширення штаму дельта і досяг максимальних значень восени. У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією у Росії оголошено неробочі дні з 30 жовтня по 7 листопада.

Варто додати, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.