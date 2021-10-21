В России зафиксировали новые антирекорды суточных случаев и смертности от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 036 против 1 028 днем ранее, до 227 389. Это новый максимум с начала эпидемии, следует из опубликованных в четверг данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием, пишет УНН.
Детали
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 68 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 41 — в Краснодарском крае, 40 — в Нижегородской области, по 36 — в Свердловской области и Республике Башкортостан.
Число подтвержденных случаев заражения в России возросло за сутки на 36 339, до 8 131 164. Это так же новый максимум. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,45%. В частности, за сутки выявили 3 280 случаев в Санкт-Петербурге, 2 318 — в Московской области, 937 — Самарской области, 737 — в Нижегородской области, 709 — в Воронежской области.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 812 168, следует из сообщения штаба.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 25 895, до 7 091 607. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87,2% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки выписали 2 987 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 994 — в Московской области, 723 — в Самарской области, 661 — в Республике Башкортостан.
Дополнение
Всплеск заболеваемости коронавирусом в России начался с конца весны из-за распространения штамма дельта и достиг максимальных значений осенью. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.
Стоит добавить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.