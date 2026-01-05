москва може втратити доступ до болівійського літію: у розвідці пояснили, чим це загрожує рф

$42.290.12
Ексклюзив
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
Популярнi новини
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес5 січня, 05:49 • 51060 перегляди
Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвиткуPhoto09:55 • 12382 перегляди
Ворог завдав п'ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова: пошкодження дуже значні11:49 • 16796 перегляди
Екснардепа затримали в Німеччині після міжнародного розшуку: про кого йдеться12:22 • 5920 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 11831 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби12:50 • 11877 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 144813 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 162398 перегляди
москва може втратити доступ до болівійського літію: у розвідці пояснили, чим це загрожує рф

Київ • УНН

 • 512 перегляди

росія може втратити доступ до болівійського літію через перегляд умов угоди з Uranium One Group новою адміністрацією Болівії. Контракт, підписаний 11 вересня 2024 року, передбачає будівництво заводу з виробництва карбонату літію, але ще не ратифікований парламентом.

москва може втратити доступ до болівійського літію: у розвідці пояснили, чим це загрожує рф

росія ризикує втратити доступ до болівійського літію через зміну курсу Ла-Паса. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, для російської сторони це означає втрату доступу до одного з ключових світових ресурсів літію, тоді як Болівія отримує простір для корекції умов і потенційного залучення західних партнерів, передає УНН.

Деталі

За даними розвідки, адміністрація нового президента Болівії Р. Паса переглядатиме умови угоди між державною корпорацією Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) та російською uranium one group, що входить до структури "росатома". Контракт, підписаний 11 вересня 2024 року, передбачає будівництво заводу з виробництва карбонату літію на солончаку Салар-де-Уюні в департаменті Потосі – одному з найбільших у світі родовищ із запасами близько 11,2 млн т, або майже 38% глобальних.

російська економіка входить у фазу керованого хаосу - розвідка27.12.25, 05:37 • 6305 переглядiв

Угода досі не ратифікована парламентом Болівії, а політичні, екологічні та правові чинники ускладнюють її подальшу реалізацію. Контракт укладався за попереднього президента Л. Арсе, тоді як нова влада декларує намір підвищити прозорість співпраці з іноземними компаніями та розширити взаємодію зі США, не розриваючи формально відносин із москвою 

- йдеться у повідомленні.

Найвищий показник за останні 50 років: у розвідці заявили, що кремль штовхає молодь до ПТУ через катастрофічний дефіцит робочих рук25.12.25, 14:39 • 3051 перегляд

За даними розвідки, додатковий тиск створює позиція місцевої влади Потосі та громад, які критикують економічні умови угод із російськими компаніями та вказують на екологічні ризики. Вони вимагають окремого закону про видобуток літію, збільшення відрахувань у місцеві бюджети та повноцінного оцінювання впливу на довкілля. Невизначеними залишаються й ключові параметри проєкту – розподіл прибутків, технології видобутку та гарантії екологічної безпеки, а болівійські юристи попереджають про можливі фінансові й юридичні ризики у разі спорів із рф.

Затягування або перегляд ратифікації угоди сигналізує про зміну пріоритетів Ла-Паса та підвищує ризики для "росатома". Для російської сторони це означає втрату доступу до одного з ключових світових ресурсів літію, тоді як Болівія отримує простір для корекції умов і потенційного залучення західних партнерів 

- зазначено у повідомленні.

рф втрачає технологічні спроможності в ядерному машинобудуванні через залежність від Китаю - розвідка26.12.25, 15:05 • 2629 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Енергетика
Сполучені Штати Америки