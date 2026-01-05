москва може втратити доступ до болівійського літію: у розвідці пояснили, чим це загрожує рф
Київ • УНН
росія може втратити доступ до болівійського літію через перегляд умов угоди з Uranium One Group новою адміністрацією Болівії. Контракт, підписаний 11 вересня 2024 року, передбачає будівництво заводу з виробництва карбонату літію, але ще не ратифікований парламентом.
росія ризикує втратити доступ до болівійського літію через зміну курсу Ла-Паса. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, для російської сторони це означає втрату доступу до одного з ключових світових ресурсів літію, тоді як Болівія отримує простір для корекції умов і потенційного залучення західних партнерів, передає УНН.
Деталі
За даними розвідки, адміністрація нового президента Болівії Р. Паса переглядатиме умови угоди між державною корпорацією Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) та російською uranium one group, що входить до структури "росатома". Контракт, підписаний 11 вересня 2024 року, передбачає будівництво заводу з виробництва карбонату літію на солончаку Салар-де-Уюні в департаменті Потосі – одному з найбільших у світі родовищ із запасами близько 11,2 млн т, або майже 38% глобальних.
Угода досі не ратифікована парламентом Болівії, а політичні, екологічні та правові чинники ускладнюють її подальшу реалізацію. Контракт укладався за попереднього президента Л. Арсе, тоді як нова влада декларує намір підвищити прозорість співпраці з іноземними компаніями та розширити взаємодію зі США, не розриваючи формально відносин із москвою
За даними розвідки, додатковий тиск створює позиція місцевої влади Потосі та громад, які критикують економічні умови угод із російськими компаніями та вказують на екологічні ризики. Вони вимагають окремого закону про видобуток літію, збільшення відрахувань у місцеві бюджети та повноцінного оцінювання впливу на довкілля. Невизначеними залишаються й ключові параметри проєкту – розподіл прибутків, технології видобутку та гарантії екологічної безпеки, а болівійські юристи попереджають про можливі фінансові й юридичні ризики у разі спорів із рф.
Затягування або перегляд ратифікації угоди сигналізує про зміну пріоритетів Ла-Паса та підвищує ризики для "росатома". Для російської сторони це означає втрату доступу до одного з ключових світових ресурсів літію, тоді як Болівія отримує простір для корекції умов і потенційного залучення західних партнерів
