13:13 • 4104 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 6206 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
09:38 • 21909 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 68685 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 58005 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 85077 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 93061 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 65732 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 68958 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 64187 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес
Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы
Владимир Зеленский
Василий Малюк
Сергей Кислыця
Игорь Терехов
Христиа Фриланд
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Харьковская область
Донецкая область
Техника
Дипломатка
Золото
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Отопление

москва может потерять доступ к боливийскому литию: в разведке объяснили, чем это грозит рф

Киев • УНН

 • 58 просмотра

россия может потерять доступ к боливийскому литию из-за пересмотра условий соглашения с Uranium One Group новой администрацией Боливии. Контракт, подписанный 11 сентября 2024 года, предусматривает строительство завода по производству карбоната лития, но еще не ратифицирован парламентом.

россия рискует потерять доступ к боливийскому литию из-за изменения курса Ла-Паса. Как сообщили в Службе внешней разведки, для российской стороны это означает потерю доступа к одному из ключевых мировых ресурсов лития, тогда как Боливия получает пространство для коррекции условий и потенциального привлечения западных партнеров, передает УНН.

Детали

По данным разведки, администрация нового президента Боливии Р. Паса будет пересматривать условия соглашения между государственной корпорацией Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) и российской uranium one group, входящей в структуру "росатома". Контракт, подписанный 11 сентября 2024 года, предусматривает строительство завода по производству карбоната лития на солончаке Салар-де-Уюни в департаменте Потоси – одном из крупнейших в мире месторождений с запасами около 11,2 млн т, или почти 38% глобальных.

российская экономика входит в фазу управляемого хаоса - разведка27.12.25, 05:37 • 6304 просмотра

Соглашение до сих пор не ратифицировано парламентом Боливии, а политические, экологические и правовые факторы усложняют его дальнейшую реализацию. Контракт заключался при предыдущем президенте Л. Арсе, тогда как новая власть декларирует намерение повысить прозрачность сотрудничества с иностранными компаниями и расширить взаимодействие с США, не разрывая формально отношений с москвой 

- говорится в сообщении.

Самый высокий показатель за последние 50 лет: в разведке заявили, что кремль толкает молодежь в ПТУ из-за катастрофического дефицита рабочих рук25.12.25, 14:39 • 3045 просмотров

По данным разведки, дополнительное давление создает позиция местных властей Потоси и общин, которые критикуют экономические условия соглашений с российскими компаниями и указывают на экологические риски. Они требуют отдельного закона о добыче лития, увеличения отчислений в местные бюджеты и полноценной оценки воздействия на окружающую среду. Неопределенными остаются и ключевые параметры проекта – распределение прибылей, технологии добычи и гарантии экологической безопасности, а боливийские юристы предупреждают о возможных финансовых и юридических рисках в случае споров с рф.

Затягивание или пересмотр ратификации соглашения сигнализирует об изменении приоритетов Ла-Паса и повышает риски для "росатома". Для российской стороны это означает потерю доступа к одному из ключевых мировых ресурсов лития, тогда как Боливия получает пространство для коррекции условий и потенциального привлечения западных партнеров 

- указано в сообщении.

рф теряет технологические возможности в ядерном машиностроении из-за зависимости от Китая - разведка26.12.25, 15:05 • 2628 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Энергетика
Соединённые Штаты