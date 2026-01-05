россия рискует потерять доступ к боливийскому литию из-за изменения курса Ла-Паса. Как сообщили в Службе внешней разведки, для российской стороны это означает потерю доступа к одному из ключевых мировых ресурсов лития, тогда как Боливия получает пространство для коррекции условий и потенциального привлечения западных партнеров, передает УНН.

Детали

По данным разведки, администрация нового президента Боливии Р. Паса будет пересматривать условия соглашения между государственной корпорацией Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) и российской uranium one group, входящей в структуру "росатома". Контракт, подписанный 11 сентября 2024 года, предусматривает строительство завода по производству карбоната лития на солончаке Салар-де-Уюни в департаменте Потоси – одном из крупнейших в мире месторождений с запасами около 11,2 млн т, или почти 38% глобальных.

Соглашение до сих пор не ратифицировано парламентом Боливии, а политические, экологические и правовые факторы усложняют его дальнейшую реализацию. Контракт заключался при предыдущем президенте Л. Арсе, тогда как новая власть декларирует намерение повысить прозрачность сотрудничества с иностранными компаниями и расширить взаимодействие с США, не разрывая формально отношений с москвой - говорится в сообщении.

По данным разведки, дополнительное давление создает позиция местных властей Потоси и общин, которые критикуют экономические условия соглашений с российскими компаниями и указывают на экологические риски. Они требуют отдельного закона о добыче лития, увеличения отчислений в местные бюджеты и полноценной оценки воздействия на окружающую среду. Неопределенными остаются и ключевые параметры проекта – распределение прибылей, технологии добычи и гарантии экологической безопасности, а боливийские юристы предупреждают о возможных финансовых и юридических рисках в случае споров с рф.

Затягивание или пересмотр ратификации соглашения сигнализирует об изменении приоритетов Ла-Паса и повышает риски для "росатома". Для российской стороны это означает потерю доступа к одному из ключевых мировых ресурсов лития, тогда как Боливия получает пространство для коррекции условий и потенциального привлечения западных партнеров - указано в сообщении.

