Монголія не виконала зобов'язання щодо арешту путіна: реакція України
Київ • УНН
Офіс Генпрокурора підтримав рішення МКС щодо невиконання Монголією міжнародних зобов'язань з арешту путіна. Суд передав це питання на розгляд Асамблеї держав-учасниць.
Українська прокуратура підтримує рішення Палати попереднього провадження Міжнародного кримінального суду щодо Монголії, яка не стала співпрацювати щодо арешту російського диктатора путіна. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
Офіс Генерального прокурора висловив підтримку рішенню Палати попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду визнати відмову Монголії співпрацювати в арешті путіна і передати це питання на розгляд Асамблеї держав-учасниць Суду.
Відповідальність керівництва держави-агресора є ключовим фактором для досягнення справедливого і тривалого миру
Там також відзначили, що держави-учасниці МКС та держави, що визнають юрисдикцію Суду, зобов'язані заарештовувати і видавати осіб, на яких поширюється дія ордерів МКС, незалежно від їхнього офіційного становища або громадянства.
Контекст
Асамблея держав-учасниць збирається як мінімум щороку. Там представлені держави-учасниці МКС. Асамблея визначає загальні принципи управління справами Суду та здійснює огляд його діяльності. Під час тих зустрічей держави-учасниці розглядають діяльність робочих груп, створених цими державами, та будь-які актуальні питання, що стосуються МКС, обговорюють нові проєкти та приймають річний бюджет МКС.
Асамблея держав-учасниць має Бюро, до складу якого входять президент, два його заступники і 18 членів, які обираються Асамблеєю на три роки.
Нагадаємо
Міжнародний кримінальний суд 24 жовтня проголосив, що Монголія не виконала свої міжнародні зобов'язання за Римським статутом, не арештувавши путіна, коли той приїхав у країну на початку вересня.
Палата ухвалила, що Монголія не виконала свої міжнародні зобов'язання за Римським статутом, не виконала запит Суду про співпрацю в цьому питанні, тим самим перешкоджаючи Суду здійснювати свої функції та повноваження.
Ордер на арешт путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової МКС видав 17 березня 2023 року. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей. Якщо вони виїдуть за територію росії в країни, які є учасниками МКС та ратифікували Римський статут, їх повинні заарештувати та передати до суду.
путін, ймовірно, їздив Монголії для консультацій з шаманами щодо ядерної зброї - ЗМІ16.09.24, 16:25 • 14151 перегляд