У МКС підтвердили, що Монголія не співпрацювала у питанні арешту путіна
Київ • УНН
Міжнародний кримінальний суд визнав, що Монголія не виконала вимогу щодо арешту путіна під час його візиту. Справу передадуть до Асамблеї держав-учасниць через серйозність відмови співпрацювати.
Міжнародний кримінальний суд визнав, що Монголія не співпрацювала у питанні арешту російського диктатора путіна під час його візиту до країни. Про це йдеться у повідомленні суду з посиланням на рішення Палати попереднього провадження, пише УНН.
Деталі
Згідно з повідомленням суду, Монголія не виконала вимогу МКС співпрацювати в цьому питанні "всупереч положенням Римського статуту, тим самим перешкодивши Суду виконати свої функції та повноваження".
З огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати з Судом, Палата визнала за необхідне передати справу до Асамблеї держав-учасниць
Палата попереднього провадження підтвердила, що особистий імунітет не може бути оскарженим у МКС, і відмова від нього не потрібна. Держави, які визнають юрисдикцію суду, мають заарештовувати та видавати осіб, які підпадають під ордер МКС, незалежно від їхньої офіційної посади чи громадянства.
Додамо
3 вересня російський диктатор володимир путін їздив до Монголії, де зустрівся з президентом країни Ухнагійном Хурелсухом в Улан-Баторі. Це була перша поїздка путіна до країни-члена МКС після того, як суд видав ордер на його арешт у березні 2023 року через депортацію українських дітей.
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30 серпня 2024 року Палата отримала запит від Молдови на консультації щодо вимоги арешту путіна. Того ж дня Палата відповіла, що "для того, щоб консультації були змістовними, вони мусять бути вчасними".
Згідно з текстом рішення палати, Монголія, своєю чергою, стверджує, що Палата не повинна тлумачити її прохання про консультації як відмову від співпраці, а радше розглядати її дії як "повністю послідовні" в рамках співпраці, встановлених Римським статутом.
Міністерство закордонних справ України 12 вересня оголосило демарш монгольській стороні через відмову Монголії виконати ордер МКС на арешт путіна.
Речник монгольського уряду заявив, що його країна не може заарештувати Путіна через енергетичну залежність.
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