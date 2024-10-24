В МУС подтвердили, что Монголия не сотрудничала в вопросе ареста путина

Международный уголовный суд признал, что Монголия не сотрудничала в вопросе ареста российского диктатора путина во время его визита в страну. Об этом говорится в сообщении суда со ссылкой на решение Палаты предварительного производства, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению суда, Монголия не выполнила требование МУС сотрудничать в этом вопросе "вопреки положениям Римского статута, тем самым помешав Суду выполнить свои функции и полномочия".

Учитывая серьезность отказа Монголии сотрудничать с Судом, Палата сочла необходимым передать дело в Ассамблею государств-участников - заявили в пресс-службе суда.

Палата предварительного производства подтвердила, что личный иммунитет не может быть обжалован в МУС, и отказ от него не требуется. Государства, которые признают юрисдикцию суда, должны арестовывать и выдавать лиц, подпадающих под ордер МУС, независимо от их официальной должности или гражданства.

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3 сентября российский диктатор владимир путин ездил в Монголию, где встретился с президентом страны Ухнагийном Хурелсухом в Улан-Баторе. Это была первая поездка путина в страну-член МУС после того, как суд выдал ордер на его арест в марте 2023 года из-за депортации украинских детей.

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30 августа 2024 года Палата получила запрос от Молдовы на консультации по требованию ареста путина. В тот же день Палата ответила, что "для того, чтобы консультации были содержательными, они должны быть своевременными".

Согласно тексту решения палаты, Монголия, в свою очередь, утверждает, что Палата не должна толковать ее просьбу о консультациях как отказ от сотрудничества, а скорее рассматривать ее действия как "полностью последовательные" в рамках сотрудничества, установленных Римским статутом.

Министерство иностранных дел Украины 12 сентября объявило демарш монгольской стороне из-за отказа Монголии исполнить ордер МУС на арест путина.

Представитель монгольского правительства заявил, что его страна не может арестовать путина из-за энергетической зависимости.

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