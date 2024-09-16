путин, вероятно, ездил в Монголию для консультаций с шаманами по ядерному оружию - СМИ
Киев • УНН
российский диктатор путин, вероятно, совершил визит в Монголию, официально для участия в мемориальном мероприятии. Однако источники предполагают, что настоящей целью было получение благословения шаманов на использование ядерного оружия. Правда, данная информация пока не имеет официального подтверждения.
российский диктатор владимир путин посетил Монголию. Официально из-за мемориального мероприятия. Но многие россияне считают, что у него были другие планы. Как пишет Spiegel, российский диктатор мог посещать шаманов, чтобы проконсультироваться по использованию ядерного оружия, передает УНН.
Как пишет издание, в начале сентября российский диктатор владимир путин отправился в Туву. Это небольшой регион на юге россии, известный как дом бывшего министра обороны сергея шойгу и где очень сильны шаманские традиции. путин провел там несколько дней. Официально он пришел на урок патриотизма в местную школу.
Оттуда путин вылетел в соседнюю Монголию. Для этого был назван и официальный повод: участие в торжествах по случаю 85-летия вооруженного конфликта между Монголией и Советским Союзом с одной стороны и Японией - с другой.
путин провел два дня в Монголии. Главной темой обсуждения во время этого визита был, конечно, вопрос, посмеет ли страна, которая сильно зависит от российского газа и электричества, арестовать его и экстрадировать в Гаагу, как того требует Международный уголовный суд.
Spiegel отмечает, когда визит закончился и путин тихо уехал, в москве возникла другая тема: зачем вообще туда поехал президент? Действительно ли Монголия сейчас является таким важным внешнеполитическим партнером? Чего именно он хотел достичь?
Версия, которую обсуждают источники, близкие к Кремлю: причина - шаманы. Это третий визит путина в Монголию за последнее десятилетие: он много раз бывал в Туве.
Издание напоминает, Монголия и Тува считаются родиной самых могущественных шаманов мира.
путин издавна известен своим особым отношением к мистике. И, судя по всему, он сочетает интерес к православной мистике с языческими традициями, добавляет издание.
Всего 35 лет назад все члены российской политической элиты были атеистами. Так заявила Коммунистическая партия. Позже они вдруг стали верующими и исповедовали совсем другие религии. В окружении владимира путина есть крайне набожные евреи, а также мусульмане.
Особую роль сыграл сергей шойгу, человек, который последние двенадцать лет был министром обороны, а ранее - министром гражданской защиты. Именно шойгу первым свел владимира путина с шаманами.
Бывший министр родом из Тувы. путин и шойгу часто путешествовали вместе в нулевые, когда он выступал как "личный туроператор" путина, организуя для него эксклюзивные поездки в труднодоступные регионы россии.
Например, многие помнят их совместную поездку в Туву в 2009 году, во время которой путин ехал на лошади с обнаженной грудью... путин и шойгу также вместе отдыхали в Туве в 2017, 2018 и 2021 годах - и это лишь официальная информация пресс-службы Кремля.
Spiegel, ссылаясь на разговоры, пишет, что во время таких поездок шойгу и путин, вероятно, участвовали в шаманских ритуалах. Это увлекало российского президента не меньше чем православная мистика.
"Говорят, что шойгу предложил путину принять ванну из крови молодых оленьих рогов, чтобы омолодиться. К моменту окостенения рога становятся мягкими и наполнены кровью. По языческим традициям такие молодые рога следует отпилить и сделать ванну из их отвара, который, как говорят, обладает чудодейственными свойствами... Слухи о шаманских ритуалах, в которых участвует путин, в последние годы довольно популярны. Например, Валерий Соловий, политолог с весьма неоднозначной репутацией, утверждал в 2022 году, что нападению россии на Украину предшествовал языческий обряд, который шаманы устроили для путина в его резиденции в Сочи. Они якобы принесли в жертву орла и предсказали успех военной операции", - говорится в материале.
Издание со ссылкой на источник, близкий к кремлю, говорит, что путин перед началом вторжения много консультировался с различными мистиками, и все они уверяли его в военной победе.
После распада Советского Союза шаманизм пережил возрождение в азиатских регионах россии и Монголии. Подобно церковным старцам, многие новообращенные шаманы имеют тесные связи с властью, поэтому могут говорить не то, что им шепчут духи, а то, что хотят услышать чиновники.
Источники издания сообщают, что на одном из первых ритуалов, организованных для путина, сотрудникам его администрации не понравился внешний вид участников церемонии: шаманы, по слухам, выглядели слишком молодыми и недостаточно респектабельными. Тогда, видимо, было решено заменить их актерами, которые хорошо знали ритуал. Церемония прошла зрелищно, все остались довольны.
В мае этого года главный сторонник шаманизма в российском правительстве сергей шойгу потерял должность министра обороны. Похоже, это не влияет на отношение Путина к оккультизму. Он просто ездил в Монголию и Туву без шойгу.
"Сейчас в москве циркулирует слух, что путину необходимо благословение шаманов на применение ядерного оружия. Без их согласия он не мог пойти на такой серьезный шаг, опасаясь прогневить духов. И якобы вернулся из Монголии довольный.
Однако эта версия звучит как фантастика. Ни один из источников не может это подтвердить. Однако встреча с монгольскими шаманами вроде бы состоялась", - резюмирует издание.