путин, вероятно, ездил в Монголию для консультаций с шаманами по ядерному оружию - СМИ

российский диктатор владимир путин посетил Монголию. Официально из-за мемориального мероприятия. Но многие россияне считают, что у него были другие планы. Как пишет Spiegel, российский диктатор мог посещать шаманов, чтобы проконсультироваться по использованию ядерного оружия, передает УНН.

Как пишет издание, в начале сентября российский диктатор владимир путин отправился в Туву. Это небольшой регион на юге россии, известный как дом бывшего министра обороны сергея шойгу и где очень сильны шаманские традиции. путин провел там несколько дней. Официально он пришел на урок патриотизма в местную школу.

Оттуда путин вылетел в соседнюю Монголию. Для этого был назван и официальный повод: участие в торжествах по случаю 85-летия вооруженного конфликта между Монголией и Советским Союзом с одной стороны и Японией - с другой.

путин провел два дня в Монголии. Главной темой обсуждения во время этого визита был, конечно, вопрос, посмеет ли страна, которая сильно зависит от российского газа и электричества, арестовать его и экстрадировать в Гаагу, как того требует Международный уголовный суд.

Spiegel отмечает, когда визит закончился и путин тихо уехал, в москве возникла другая тема: зачем вообще туда поехал президент? Действительно ли Монголия сейчас является таким важным внешнеполитическим партнером? Чего именно он хотел достичь?

Версия, которую обсуждают источники, близкие к Кремлю: причина - шаманы. Это третий визит путина в Монголию за последнее десятилетие: он много раз бывал в Туве.

Издание напоминает, Монголия и Тува считаются родиной самых могущественных шаманов мира.

путин издавна известен своим особым отношением к мистике. И, судя по всему, он сочетает интерес к православной мистике с языческими традициями, добавляет издание.

Всего 35 лет назад все члены российской политической элиты были атеистами. Так заявила Коммунистическая партия. Позже они вдруг стали верующими и исповедовали совсем другие религии. В окружении владимира путина есть крайне набожные евреи, а также мусульмане.

Особую роль сыграл сергей шойгу, человек, который последние двенадцать лет был министром обороны, а ранее - министром гражданской защиты. Именно шойгу первым свел владимира путина с шаманами.

Бывший министр родом из Тувы. путин и шойгу часто путешествовали вместе в нулевые, когда он выступал как "личный туроператор" путина, организуя для него эксклюзивные поездки в труднодоступные регионы россии.

Например, многие помнят их совместную поездку в Туву в 2009 году, во время которой путин ехал на лошади с обнаженной грудью... путин и шойгу также вместе отдыхали в Туве в 2017, 2018 и 2021 годах - и это лишь официальная информация пресс-службы Кремля.

Spiegel, ссылаясь на разговоры, пишет, что во время таких поездок шойгу и путин, вероятно, участвовали в шаманских ритуалах. Это увлекало российского президента не меньше чем православная мистика.

"Говорят, что шойгу предложил путину принять ванну из крови молодых оленьих рогов, чтобы омолодиться. К моменту окостенения рога становятся мягкими и наполнены кровью. По языческим традициям такие молодые рога следует отпилить и сделать ванну из их отвара, который, как говорят, обладает чудодейственными свойствами... Слухи о шаманских ритуалах, в которых участвует путин, в последние годы довольно популярны. Например, Валерий Соловий, политолог с весьма неоднозначной репутацией, утверждал в 2022 году, что нападению россии на Украину предшествовал языческий обряд, который шаманы устроили для путина в его резиденции в Сочи. Они якобы принесли в жертву орла и предсказали успех военной операции", - говорится в материале.

Издание со ссылкой на источник, близкий к кремлю, говорит, что путин перед началом вторжения много консультировался с различными мистиками, и все они уверяли его в военной победе.

После распада Советского Союза шаманизм пережил возрождение в азиатских регионах россии и Монголии. Подобно церковным старцам, многие новообращенные шаманы имеют тесные связи с властью, поэтому могут говорить не то, что им шепчут духи, а то, что хотят услышать чиновники.

Источники издания сообщают, что на одном из первых ритуалов, организованных для путина, сотрудникам его администрации не понравился внешний вид участников церемонии: шаманы, по слухам, выглядели слишком молодыми и недостаточно респектабельными. Тогда, видимо, было решено заменить их актерами, которые хорошо знали ритуал. Церемония прошла зрелищно, все остались довольны.

В мае этого года главный сторонник шаманизма в российском правительстве сергей шойгу потерял должность министра обороны. Похоже, это не влияет на отношение Путина к оккультизму. Он просто ездил в Монголию и Туву без шойгу.

"Сейчас в москве циркулирует слух, что путину необходимо благословение шаманов на применение ядерного оружия. Без их согласия он не мог пойти на такой серьезный шаг, опасаясь прогневить духов. И якобы вернулся из Монголии довольный.

Однако эта версия звучит как фантастика. Ни один из источников не может это подтвердить. Однако встреча с монгольскими шаманами вроде бы состоялась", - резюмирует издание.