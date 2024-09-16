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путін, ймовірно, їздив Монголії для консультацій з шаманами щодо ядерної зброї - ЗМІ

путін, ймовірно, їздив Монголії для консультацій з шаманами щодо ядерної зброї - ЗМІ

Київ • УНН

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російський диктатор путін, ймовірно, здійснив візит до Монголії, офіційно для участі в меморіальному заході. Проте джерела припускають, що справжньою метою було отримання благословення шаманів на використання ядерної зброї. Щоправда, дана інформація наразі не має офіційного підтвердження.

російський диктатор володимир путін відвідав Монголію. Офіційно через меморіальний захід. Але багато росіян вважають, що у нього були інші плани. Як пише Spiegel, російський диктатор міг відвідувати шаманів, аби проконсультуватись щодо використання ядерної зброї, передає УНН.

Як пише видання, на початку вересня російський диктатор володимир путін відправився до Туви. Це невеликий регіон на півдні росії, відомий як будинок колишнього міністра оборони сергія шойгу та де дуже сильні шаманські традиції. путін провів там кілька днів. Офіційно він прийшов на урок патріотизму до місцевої школи.

Звідти путін вилетів у сусідню Монголію. Для цього було названо й офіційну нагоду: участь в урочистостях з нагоди 85-річчя збройного конфлікту між Монголією та Радянським Союзом з одного боку та Японією – з іншого.

путін провів два дні в Монголії. Головною темою обговорення під час цього візиту було, звісно, ​​питання, чи посміє країна, яка сильно залежить від російського газу та електрики, заарештувати його та екстрадувати до Гааги, як того вимагає Міжнародний кримінальний суд.

Spiegel зауважує, коли візит закінчився і путін тихо поїхав, у Москві виникла інша тема: навіщо взагалі туди поїхав президент? Чи справді Монголія зараз є таким важливим зовнішньополітичним партнером? Чого саме він хотів досягти?

Версія, яку обговорюють джерела, близькі до Кремля: причина – шамани. Це третій візит путіна до Монголії за останнє десятиліття: він багато разів бував у Туві.

Видання нагадує, Монголія та Тува вважаються батьківщиною наймогутніших шаманів світу.

путін здавна відомий своїм особливим ставленням до містики. І, зважаючи на все, він поєднує інтерес до православної містики з язичницькими традиціями, додає видання.

Усього 35 років тому всі члени російської політичної еліти були атеїстами. Так заявила Комуністична партія. Пізніше вони раптом стали віруючими та сповідували зовсім інші релігії. В оточенні володимира путіна є вкрай побожні євреї, а також мусульмани.

Особливу роль відіграв сергій шойгу, людина, яка останні дванадцять років була міністром оборони, а раніше – міністром цивільного захисту. Саме шойгу першим звів володимира путіна з шаманами.

Колишній міністр родом із Туви. путін і шойгу часто подорожували разом у нульові, коли він виступав як "особистий туроператор" путіна, організуючи для нього ексклюзивні поїздки до важкодоступних регіонів росії.

Наприклад, багато хто пам'ятає їхню спільну поїздку до Туви в 2009 році, під час якої путін їхав на коні з оголеними грудьми... путін і шойгу також разом відпочивали в Туві в 2017, 2018 і 2021 роках — і це лише офіційна інформація пресслужби Кремля.

Spiegel, посилаючись на розмови, пише, що під час таких поїздок шойгу та путін, ймовірно, брали участь у шаманських ритуалах. Це захоплювало російського президента не менше ніж православна містика.

"Кажуть, що шойгу запропонував путіну прийняти ванну з крові молодих оленячих рогів, щоб омолодитися. До моменту окостеніння роги стають м'якими та наповнені кров'ю. За язичницькими традиціями такі молоді роги слід відпиляти і зробити ванну з їхнього відвару, який, як кажуть, має чудодійні властивості... Чутки про шаманські ритуали, в яких бере участь путін, в останні роки досить популярні. Наприклад, Валерій Соловій, політолог із вельми неоднозначною репутацією, стверджував у 2022 році, що нападу росії на Україну передував язичницький обряд, який шамани влаштували для путіна у його резиденції у Сочі. Вони нібито принесли в жертву орла та передбачили успіх військової операції", - йдеться у матеріалі.

Видання з посиланням на джерело, близьке до кремля, говорить, що путін перед початком вторгнення багато консультувався з різними містиками, і всі вони запевняли його у військовій перемозі.

Після розпаду Радянського Союзу шаманізм пережив відродження в азійських регіонах росії та Монголії. Подібно до церковних старців, багато новонавернених шаманів мають тісні зв'язки з владою, тому можуть говорити не те, що їм шепочуть духи, а те, що хочуть почути чиновники.

Джерела видання повідомляють, що на одному з перших ритуалів, організованих для путіна, співробітникам його адміністрації не сподобався зовнішній вигляд учасників церемонії: шамани, за чутками, виглядали надто молодими та недостатньо респектабельними. Тоді, мабуть, було вирішено замінити їх акторами, які добре знали ритуал. Церемонія пройшла видовищно, всі залишились задоволеними.

У травні цього року головний прихильник шаманізму в російському уряді сергій шойгу втратив посаду міністра оборони. Схоже, це не впливає на ставлення путіна до окультизму. Він просто їздив до Монголії та Туви без шойгу.

"Зараз у москві циркулює чутка, що путіну необхідне благословення шаманів на застосування ядерної зброї. Без їхньої згоди він не міг піти на такий серйозний крок, побоюючись прогнівити духів. І нібито повернувся із Монголії задоволений.

Проте ця версія звучить як фантастика. Жодне з джерел не може це підтвердити. Проте зустріч із монгольськими шаманами начебто відбулася", - резюмує видання.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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