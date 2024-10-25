Монголия не выполнила обязательства по аресту путина: реакция Украины
Киев • УНН
Офис Генпрокурора поддержал решение МУС о невыполнении Монголией международных обязательств по аресту путина. Суд передал этот вопрос на рассмотрение Ассамблеи государств-участников.
Украинская прокуратура поддерживает решение Палаты предварительного производства Международного уголовного суда в отношении Монголии, которая не стала сотрудничать по аресту российского диктатора путина. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Офис Генерального прокурора выразил поддержку решению Палаты предварительного производства II Международного уголовного суда признать отказ Монголии сотрудничать в аресте путина и передать этот вопрос на рассмотрение Ассамблеи государств-участников Суда.
Ответственность руководства государства-агрессора является ключевым фактором для достижения справедливого и длительного мира
Там также отметили, что государства-участники МУС и государства, признающие юрисдикцию Суда, обязаны арестовывать и выдавать лиц, на которых распространяется действие ордеров МУС, независимо от их официального положения или гражданства.
Контекст
Ассамблея государств-участников собирается как минимум каждый год. Там представлены государства-участники МУС. Ассамблея определяет общие принципы управления делами Суда и осуществляет обзор его деятельности. Во время этих встреч государства-участники рассматривают деятельность рабочих групп, созданных этими государствами, и любые актуальные вопросы, касающиеся МУС, обсуждают новые проекты и принимают годовой бюджет МУС.
Ассамблея государств-участников имеет Бюро, в состав которого входят президент, два его заместителя и 18 членов, которые избираются Ассамблеей на три года.
Напомним
Международный уголовный суд 24 октября объявил, что Монголия не выполнила свои международные обязательства по Римскому статуту, не арестовав путина, когда тот приехал в страну в начале сентября.
Палата постановила, что Монголия не выполнила свои международные обязательства по Римскому статуту, не выполнила запрос Суда о сотрудничестве в этом вопросе, тем самым препятствуя Суду осуществлять свои функции и полномочия.
Ордер на арест путина и российского уполномоченного по правам детей марии львовой-беловой МУС выдал 17 марта 2023 года. Их подозревают в незаконной депортации и перемещении украинских детей. Если они выедут за территорию России в страны, которые являются участниками МУС и ратифицировали Римский статут, их должны арестовать и передать в суд.
путин, вероятно, ездил в Монголию для консультаций с шаманами по ядерному оружию - СМИ16 сентября 2024, 13:25 • 13765 просмотров