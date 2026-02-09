Момент запуску ворогом FPV з "гербери" потрапив на відео: "Флеш" показав кадри

$43.050.09
50.760.13
ukenru
08:22 • 2602 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 5284 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 14949 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 32020 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 34851 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 33895 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 33590 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 25691 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17456 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13118 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
72%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Опитування у ФРН: понад половина німців виступають за посилення допомоги Україні8 лютого, 23:32 • 6174 перегляди
Нічна атака "шахедів" на Одесу: є загиблий та значні руйнування житлового сектора – ОВА8 лютого, 23:42 • 11525 перегляди
Новий вирок для Наргес Мохаммаді: Нобелівську лауреатку засудили до 7,5 років ув'язнення8 лютого, 23:56 • 5484 перегляди
Катастрофа для кремля: В'єтнам відмовляється від російської зброї на користь озброєння НАТОPhoto9 лютого, 00:20 • 11416 перегляди
Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої добиPhoto05:05 • 9482 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 39437 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 61011 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 78639 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 72450 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 72205 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Кая Каллас
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Село
Європа
Китай
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo06:52 • 4992 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 29821 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 43584 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 44826 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 53231 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
Іскандер (ОТРК)

Момент запуску ворогом FPV з "гербери" потрапив на відео: "Флеш" показав кадри

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов показав відео запуску ворогом FPV-дрона з БПЛА "Гербера". Це підтверджує раніше озвучену інформацію про нове використання ворожих безпілотників.

Момент запуску ворогом FPV з "гербери" потрапив на відео: "Флеш" показав кадри

Використання ворогом БПЛА "Гербера" як носія FPV-дрона потрапило на відео, яке показав радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у понеділок у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"На відео момент запуску FPV з БПЛА Гербера. Пам'ятаєте, я вам розповідав про це минулого тижня", - підписав "Флеш" поширене відео.

Минулого тижня Бескрестнов повідомив "про факт першого використання БПЛА Гербера в ролі носія FPV-дрона". Тоді він вказував, що сам дрон не знайдений і "може бути як ударним, так і розвідувальним".

рф масштабує виробництво боєприпасів "Капля" для FPV-дронів і підтверджує їх використання09.02.26, 04:00 • 3994 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Війна в Україні