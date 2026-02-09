Момент запуску ворогом FPV з "гербери" потрапив на відео: "Флеш" показав кадри
Київ • УНН
Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов показав відео запуску ворогом FPV-дрона з БПЛА "Гербера". Це підтверджує раніше озвучену інформацію про нове використання ворожих безпілотників.
Використання ворогом БПЛА "Гербера" як носія FPV-дрона потрапило на відео, яке показав радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у понеділок у соцмережах, пише УНН.
Деталі
"На відео момент запуску FPV з БПЛА Гербера. Пам'ятаєте, я вам розповідав про це минулого тижня", - підписав "Флеш" поширене відео.
Минулого тижня Бескрестнов повідомив "про факт першого використання БПЛА Гербера в ролі носія FPV-дрона". Тоді він вказував, що сам дрон не знайдений і "може бути як ударним, так і розвідувальним".
