Момент запуска врагом FPV с "герберы" попал на видео: "Флэш" показал кадры
Киев • УНН
Советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов показал видео запуска врагом FPV-дрона с БПЛА "Гербера". Это подтверждает ранее озвученную информацию о новом использовании вражеских беспилотников.
Использование врагом БПЛА "Гербера" в качестве носителя FPV-дрона попало на видео, которое показал советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов в понедельник в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"На видео момент запуска FPV с БПЛА Гербера. Помните, я вам рассказывал об этом на прошлой неделе", - подписал "Флэш" распространенное видео.
На прошлой неделе Бескрестнов сообщил "о факте первого использования БПЛА Гербера в роли носителя FPV-дрона". Тогда он указывал, что сам дрон не найден и "может быть как ударным, так и разведывательным".
РФ масштабирует производство боеприпасов "Капля" для FPV-дронов и подтверждает их использование09.02.26, 04:00 • 4004 просмотра