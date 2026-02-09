Момент запуска врагом FPV с "герберы" попал на видео: "Флэш" показал кадры

$43.050.09
08:22 • 2724 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 5496 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 15011 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 32091 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 34918 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 33929 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 33625 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 25698 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17462 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13122 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Опрос в ФРГ: более половины немцев выступают за усиление помощи Украине8 февраля, 23:32 • 6384 просмотра
Ночная атака "шахедов" на Одессу: есть погибший и значительные разрушения жилого сектора – ОВА8 февраля, 23:42 • 11596 просмотра
Новый приговор для Наргес Мохаммади: Нобелевскую лауреатку приговорили к 7,5 годам заключения8 февраля, 23:56 • 5618 просмотра
Катастрофа для кремля: Вьетнам отказывается от российского оружия в пользу вооружения НАТОPhoto9 февраля, 00:20 • 11494 просмотра
Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие суткиPhoto05:05 • 9606 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 39497 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 61070 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 78688 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 72499 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 72245 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Михаил Федоров
Кайя Каллас
Соединённые Штаты
Украина
Село
Европа
Китай
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo06:52 • 5038 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 29845 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 43604 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 44848 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 53251 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
MIM-104 Patriot

Момент запуска врагом FPV с "герберы" попал на видео: "Флэш" показал кадры

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов показал видео запуска врагом FPV-дрона с БПЛА "Гербера". Это подтверждает ранее озвученную информацию о новом использовании вражеских беспилотников.

Момент запуска врагом FPV с "герберы" попал на видео: "Флэш" показал кадры

Использование врагом БПЛА "Гербера" в качестве носителя FPV-дрона попало на видео, которое показал советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов в понедельник в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"На видео момент запуска FPV с БПЛА Гербера. Помните, я вам рассказывал об этом на прошлой неделе", - подписал "Флэш" распространенное видео.

На прошлой неделе Бескрестнов сообщил "о факте первого использования БПЛА Гербера в роли носителя FPV-дрона". Тогда он указывал, что сам дрон не найден и "может быть как ударным, так и разведывательным".

РФ масштабирует производство боеприпасов "Капля" для FPV-дронов и подтверждает их использование09.02.26, 04:00 • 4004 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Война в Украине