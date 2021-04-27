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Молекула кверцетину здатна захистити тканину судин при COVID-19 - пульмонолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Останні дослідження “Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу” довели, що препарати на основі рослинного біофлавоноїда кверцетину ефективні в складі комплексної терапії для лікування ковідної пневмонії. Зі свого боку лікар-пульмонолог, завідувачка інфекційного відділення “Київської міської клінічної лікарні № 17”, що сама вже двічі перемогла захворювання на COVID-19, Світлана Гук розповіла у коментарі УНН про ще одну важливу властивість молекули кверцетину при коронавірусній хворобі.

Цитата

“Кверцетин дійсно одна з молекул, яка широко застосовується як допоміжна терапія і її дія скерована на стабілізацію епітелію судин. Тобто вона не безпосередньо на COVID-19 впливає, а впливає на стан внутрішніх судин, що являється дуже важливим при коронавірусній хворобі”, — розповіла пульмонолог.

Деталі

Кверцетин є в рослинах, але його можна виробляти й синтетично, все залежить від виробника, зауважує Світлана Гук. “Кверцетин відомий і в дієтології, і в функціональній медицині, тобто це не новий препарат, геть не новий. Він покращує метаболічний процес теж”, — зазначила вона.

Кверцетин наразі не входить в офіційні протоколи МОЗ із лікування COVID-19, додала пульмонолог.

Зауважимо, що саме дослідження “Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу” можуть поставити крапку в остаточному підтвердженні ефективності кверцетину в комплексній терапії ковідної пневмонії та його внесенні в офіційні протоколи МОЗ з лікування COVID-19.

Доповнення

Нагадаємо, головний інфекціоніст країни та заслужений лікар України Ольга Голубовська розповіла УНН про властивості кверцетину, прорив українських вчених у досягненні його стовідсоткової біодоступності та про практичний досвід використання унікальної природної речовини для лікування хворих на COVID-19.

Довідка

Кверцетин — флавоноїд рослинного походження, що чинить капіляростабілізуючу, антиоксидантну, протинабрякову, спазмолітичну, антигістамінну, протизапальну дії.

Міститься в гречаній крупі, цибулі (особливо червоній; вміст вище в зовнішніх оболонках), яблуках, перці, часнику, золотому вусі, червоному винограді, чаї, цитрусових, темній вишні, брусниці, томатах, броколі, бадиллі, малині, чорниці, журавлині, аронії, горобині, обліписі, плодах водяники, плодах опунції, деяких сортах меду (евкаліптовому, чайного дерева), горіхах, цвітній капусті, червоному вині, оливковій олії, жолудях.

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