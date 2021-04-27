Молекула кверцетина способна защитить ткани сосудов при COVID-19 - пульмонолог
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Последние исследования “Борщаговского химико-фармацевтического завода” доказали, что препараты на основе растительного биофлавоноида кверцетина эффективны в составе комплексной терапии для лечения ковидной пневмонии. Со своей стороны врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением “Киевской городской клинической больницы № 17”, что сама уже дважды победила заболевание COVID-19, Светлана Гук рассказала в комментарии УНН о еще одном важном свойстве молекулы кверцетина при коронавирусной болезни.
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“Кверцетин действительно одна из молекул, которая широко применяется как вспомогательная терапия и ее действие направлено на стабилизацию эпителия сосудов. То есть она не непосредственно на COVID-19 влияет, а влияет на состояние внутренних сосудов, что является очень важным при коронавирусной болезни”, — рассказала пульмонолог.
Детали
Кверцетин есть в растениях, но его можно производить и синтетически, все зависит от производителя, отмечает Светлана Гук. “Кверцетин известен и в диетологии, и в функциональной медицине, то есть это не новый препарат, совсем не новый. Он улучшает метаболический процесс тоже”, — отметила она.
Кверцетин пока не входит в официальные протоколы Минздрава по лечению COVID-19, добавила пульмонолог.
Заметим, что именно исследования “Борщаговского химико-фармацевтического завода” могут поставить точку в конечном подтверждении эффективности кверцетина в комплексной терапии ковидной пневмонии и его внесении в официальные протоколы Минздрава по лечению COVID-19.
Дополнение
Напомним, главный инфекционист страны и заслуженный врач Украины Ольга Голубовская рассказала УНН о свойствах кверцетина, прорыв украинских ученых в достижении его стопроцентной биодоступности и о практическом опыте использования уникального природного вещества для лечения больных COVID-19.
Справка
Кверцетин — флавоноид растительного происхождения, оказывающий капилляростабилизирующее, антиоксидантное, противоотечное, спазмолитическое, антигистаминное, противовоспалительное действия.
Содержится в гречневой крупе, луке (особенно красном, содержание выше во внешних оболочках), яблоках, перце, чесноке, золотом усе, красном винограде, чае, цитрусовых, темной вишни, бруснике, томатах, брокколи, ботве, малине, чернике, клюкве, аронии, рябине, облепихе, плодах водяники, плодах опунции, некоторых сортах меда (эвкалиптовом, чайного дерева), орехах, цветной капусте, красном вине, оливковом масле, желудях.