МОК може повністю заборонити участь трансгендерних жінок у жіночому спорті – Sky News

Київ • УНН

 • 4218 перегляди

МОК обговорює повну заборону трансгендерним жінкам брати участь у жіночих змаганнях через потенційні фізичні переваги. Можливі зміни можуть набути чинності до Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі, але остаточних рішень ще немає.

МОК може повністю заборонити участь трансгендерних жінок у жіночому спорті – Sky News

Міжнародний олімпійський комітет розглядає можливість повної заборони трансгендерним жінкам брати участь у жіночих змаганнях. Це питання стало одним із центральних після нещодавньої презентації головної лікарки МОК, яка наголосила на потенційних фізичних перевагах спортсменів, народжених чоловіками. Про це йдеться у матеріалі Sky News, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє Sky News, у МОК активно обговорюють також обмеження участі спортсменок із DSD (відмінностями в розвитку статей) через вплив рівня тестостерону на результати.

Презентацію для членів комітету провела докторка Джейн Торнтон, яка окреслила аргументи щодо необхідності перегляду принципів гендерного допуску.

FIS заборонила росіянам і білорусам брати участь у відборі на Олімпіаду-2026 у лижних видах спорту21.10.25, 21:20 • 2992 перегляди

Крім того, членам МОК представили механізми перевірки біологічної статі, подібні до тих, які вже застосовує Всесвітня легка атлетика.

Очікується, що можливі зміни можуть набути чинності до Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі, хоча остаточних рішень поки що не ухвалено.

Робоча група продовжує обговорення цього питання, і жодних рішень поки що не прийнято. Додаткова інформація буде надана належним чином 

– офіційно заявив МОК.

Італія пропонує перемир'я для всіх воєн під час зимових Олімпійських ігор-202607.10.25, 14:37 • 3364 перегляди

Питання стало ще актуальнішим після заяв президента США Дональда Трампа, який пообіцяв "покласти край війні проти жіночого спорту".

У Лос-Анджелесі у 2028 році моя адміністрація не стоятиме осторонь і не дивитиметься, як чоловіки б'ють і побивають спортсменок. Ми не дозволимо цьому статися 

– заявив він.

МОК уже має історію суперечливих підходів до гендерного тестування: від "сертифікатів жіночності" 1968 року до неінвазивних тестів на Y-хромосому, які нині впроваджуються у світовій легкій атлетиці.

Кірсті Ковентрі
Кірсті Ковентрі

Нова президентка МОК Кірсті Ковентрі раніше підкреслювала, що головне завдання комітету – захистити жіночу спортивну категорію, зберігаючи при цьому принципи рівності та етичності.

У МЗС прокоментували заклик Італії до Олімпійського перемир’я між Україною і росією10.10.25, 17:46 • 2956 переглядiв

Степан Гафтко

