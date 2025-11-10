МОК може повністю заборонити участь трансгендерних жінок у жіночому спорті – Sky News

Міжнародний олімпійський комітет розглядає можливість повної заборони трансгендерним жінкам брати участь у жіночих змаганнях. Це питання стало одним із центральних після нещодавньої презентації головної лікарки МОК, яка наголосила на потенційних фізичних перевагах спортсменів, народжених чоловіками. Про це йдеться у матеріалі Sky News, пише УНН.

Як повідомляє Sky News, у МОК активно обговорюють також обмеження участі спортсменок із DSD (відмінностями в розвитку статей) через вплив рівня тестостерону на результати.

Презентацію для членів комітету провела докторка Джейн Торнтон, яка окреслила аргументи щодо необхідності перегляду принципів гендерного допуску.

Крім того, членам МОК представили механізми перевірки біологічної статі, подібні до тих, які вже застосовує Всесвітня легка атлетика.

Очікується, що можливі зміни можуть набути чинності до Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі, хоча остаточних рішень поки що не ухвалено.

Робоча група продовжує обговорення цього питання, і жодних рішень поки що не прийнято. Додаткова інформація буде надана належним чином

Питання стало ще актуальнішим після заяв президента США Дональда Трампа, який пообіцяв "покласти край війні проти жіночого спорту".

У Лос-Анджелесі у 2028 році моя адміністрація не стоятиме осторонь і не дивитиметься, як чоловіки б'ють і побивають спортсменок. Ми не дозволимо цьому статися