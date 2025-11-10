$41.980.11
22354 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
30286 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
27008 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 41012 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 78400 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 40484 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 44121 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 38702 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 30799 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 54504 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
МОК может полностью запретить участие трансгендерных женщин в женском спорте – Sky News

Киев • УНН

 • 1822 просмотра

МОК обсуждает полный запрет трансгендерным женщинам участвовать в женских соревнованиях из-за потенциальных физических преимуществ. Возможные изменения могут вступить в силу до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, но окончательных решений еще нет.

МОК может полностью запретить участие трансгендерных женщин в женском спорте – Sky News

Международный олимпийский комитет рассматривает возможность полного запрета трансгендерным женщинам участвовать в женских соревнованиях. Этот вопрос стал одним из центральных после недавней презентации главного врача МОК, которая подчеркнула потенциальные физические преимущества спортсменов, рожденных мужчинами. Об этом говорится в материале Sky News, пишет УНН.

Подробности

Как сообщает Sky News, в МОК активно обсуждают также ограничение участия спортсменок с DSD (различиями в развитии полов) из-за влияния уровня тестостерона на результаты.

Презентацию для членов комитета провела доктор Джейн Торнтон, которая обозначила аргументы относительно необходимости пересмотра принципов гендерного допуска.

FIS запретила россиянам и белорусам участвовать в отборе на Олимпиаду-2026 в лыжных видах спорта21.10.25, 21:20 • 2916 просмотров

Кроме того, членам МОК представили механизмы проверки биологического пола, подобные тем, которые уже применяет Всемирная легкая атлетика.

Ожидается, что возможные изменения могут вступить в силу до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, хотя окончательных решений пока не принято.

Рабочая группа продолжает обсуждение этого вопроса, и никаких решений пока не принято. Дополнительная информация будет предоставлена надлежащим образом 

– официально заявил МОК.

Италия предлагает перемирие для всех войн во время зимних Олимпийских игр-202607.10.25, 14:37 • 3360 просмотров

Вопрос стал еще актуальнее после заявлений президента США Дональда Трампа, который пообещал "положить конец войне против женского спорта".

В Лос-Анджелесе в 2028 году моя администрация не будет стоять в стороне и не будет смотреть, как мужчины бьют и избивают спортсменок. Мы не позволим этому произойти 

– заявил он.

МОК уже имеет историю противоречивых подходов к гендерному тестированию: от "сертификатов женственности" 1968 года до неинвазивных тестов на Y-хромосому, которые ныне внедряются в мировой легкой атлетике.

Кирсти Ковентри
Кирсти Ковентри

Новая президент МОК Кирсти Ковентри ранее подчеркивала, что главная задача комитета – защитить женскую спортивную категорию, сохраняя при этом принципы равенства и этичности.

В МИД прокомментировали призыв Италии к Олимпийскому перемирию между Украиной и россией10.10.25, 17:46 • 2934 просмотра

Степан Гафтко

СпортНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Дональд Трамп
Италия
Украина
Лос-Анджелес