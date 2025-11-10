МОК может полностью запретить участие трансгендерных женщин в женском спорте – Sky News
Киев • УНН
МОК обсуждает полный запрет трансгендерным женщинам участвовать в женских соревнованиях из-за потенциальных физических преимуществ. Возможные изменения могут вступить в силу до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, но окончательных решений еще нет.
Международный олимпийский комитет рассматривает возможность полного запрета трансгендерным женщинам участвовать в женских соревнованиях. Этот вопрос стал одним из центральных после недавней презентации главного врача МОК, которая подчеркнула потенциальные физические преимущества спортсменов, рожденных мужчинами. Об этом говорится в материале Sky News, пишет УНН.
Подробности
Как сообщает Sky News, в МОК активно обсуждают также ограничение участия спортсменок с DSD (различиями в развитии полов) из-за влияния уровня тестостерона на результаты.
Презентацию для членов комитета провела доктор Джейн Торнтон, которая обозначила аргументы относительно необходимости пересмотра принципов гендерного допуска.
Кроме того, членам МОК представили механизмы проверки биологического пола, подобные тем, которые уже применяет Всемирная легкая атлетика.
Ожидается, что возможные изменения могут вступить в силу до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, хотя окончательных решений пока не принято.
Рабочая группа продолжает обсуждение этого вопроса, и никаких решений пока не принято. Дополнительная информация будет предоставлена надлежащим образом
Вопрос стал еще актуальнее после заявлений президента США Дональда Трампа, который пообещал "положить конец войне против женского спорта".
В Лос-Анджелесе в 2028 году моя администрация не будет стоять в стороне и не будет смотреть, как мужчины бьют и избивают спортсменок. Мы не позволим этому произойти
МОК уже имеет историю противоречивых подходов к гендерному тестированию: от "сертификатов женственности" 1968 года до неинвазивных тестов на Y-хромосому, которые ныне внедряются в мировой легкой атлетике.
Новая президент МОК Кирсти Ковентри ранее подчеркивала, что главная задача комитета – защитить женскую спортивную категорию, сохраняя при этом принципы равенства и этичности.
