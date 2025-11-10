МОК может полностью запретить участие трансгендерных женщин в женском спорте – Sky News

Международный олимпийский комитет рассматривает возможность полного запрета трансгендерным женщинам участвовать в женских соревнованиях. Этот вопрос стал одним из центральных после недавней презентации главного врача МОК, которая подчеркнула потенциальные физические преимущества спортсменов, рожденных мужчинами. Об этом говорится в материале Sky News, пишет УНН.

Как сообщает Sky News, в МОК активно обсуждают также ограничение участия спортсменок с DSD (различиями в развитии полов) из-за влияния уровня тестостерона на результаты.

Презентацию для членов комитета провела доктор Джейн Торнтон, которая обозначила аргументы относительно необходимости пересмотра принципов гендерного допуска.

Кроме того, членам МОК представили механизмы проверки биологического пола, подобные тем, которые уже применяет Всемирная легкая атлетика.

Ожидается, что возможные изменения могут вступить в силу до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, хотя окончательных решений пока не принято.

Рабочая группа продолжает обсуждение этого вопроса, и никаких решений пока не принято. Дополнительная информация будет предоставлена надлежащим образом

Вопрос стал еще актуальнее после заявлений президента США Дональда Трампа, который пообещал "положить конец войне против женского спорта".

В Лос-Анджелесе в 2028 году моя администрация не будет стоять в стороне и не будет смотреть, как мужчины бьют и избивают спортсменок. Мы не позволим этому произойти