МХП сплатила 4,8 млрд грн податків за перше півріччя 2025 року

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Підприємства МХП перерахували до бюджетів 4,8 млрд гривень податків за перше півріччя 2025 року. Це на 30% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

МХП сплатила 4,8 млрд грн податків за перше півріччя 2025 року

За підсумками першого півріччя 2025 року підприємства компанії МХП перерахували до бюджетів усіх рівнів 4,8 млрд гривень у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року, що вкотре доводить: МХП стабільно підтримує економіку України. 

Упродовж усього 2024 року підприємства МХП сплатили 7,6 млрд гривень податків, а в період повномасштабного вторгнення — 23 млрд гривень. 

МХП — це приклад того, як масштаб відповідального бізнесу конвертується у відчутну стійкість держави. Від першого дня повномасштабної війни наші підприємства стабільно працюють, підтримують продовольчу безпеку та економіку України. Кожна гривня, сплачена нами до бюджету, — це результат наполегливої роботи та відданості людей МХП.  Діяльність МХП – це цілісна система підтримки країни: від інвестицій і податків — до стабільної роботи для десятків тисяч українців; від виробництва продуктів із доданою цінністю — до продовольчої безпеки; від інновацій — до розвитку сотень партнерів; від можливостей для молоді — до програм підтримки військових і ветеранів; від розвитку громад — до утвердження української ідентичності через культурні ініціативи. Усе разом це підтверджує: сильний бізнес = сильна Україна

зазначила Вікторія Капелюшна, заступниця голови правління та фінансова директорка МХП. 

З 2022 року МХП продовжує системно підтримувати українців у боротьбі проти ворога. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів і їхніх родин компанія реалізує програму "МХП Поруч".  

Сьогодні понад 2800 військових-співробітників МХП захищають Україну на фронті. За кожним мобілізованим працівником зберігається робоче місце та виплачується заробітна плата — від початку російсько-української війни на ці виплати спрямовано понад 2,5 млрд грн. 

Крім того, компанія МХП спільно зі своїм стратегічним партнером — Благодійним фондом "МХП-Громаді" розвиває українські громади, об’єднуючи зусилля бізнесу, влади та місцевих ініціатив задля кращого майбутнього кожного українця.

Довідка

МХП - міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій.

Має виробничі потужності в Україні, Іспанії та країнах Південно-Східної Європи. 

Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.

Об'єднує понад 38 тисяч працівників в Україні та за кордоном, входить в топ 20 кращих роботодавців України за версією Forbes. 

МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є одним із найбільших платником податків у агросекторі, у 2024 році МХП визнана одним із найбільших інвесторів країни за версією видань Forbes та NV.

МХП - лідер з виробництва курятини у Європі та входить у ТОП-10 світових виробників курятини за даними рейтингу WattPoultry.

Компанія розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет.

Разом зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП-Громаді" компанія підтримує українців, розвиває громади та зберігає українську культуру. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин реалізує програму "МХП Поруч".

Засновник та CEO МХП - український бізнесмен Юрій Косюк.

Лілія Подоляк

