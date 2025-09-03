МХП сплатила 4,8 млрд грн податків за перше півріччя 2025 року

За підсумками першого півріччя 2025 року підприємства компанії МХП перерахували до бюджетів усіх рівнів 4,8 млрд гривень у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року, що вкотре доводить: МХП стабільно підтримує економіку України.

Упродовж усього 2024 року підприємства МХП сплатили 7,6 млрд гривень податків, а в період повномасштабного вторгнення — 23 млрд гривень.

МХП — це приклад того, як масштаб відповідального бізнесу конвертується у відчутну стійкість держави. Від першого дня повномасштабної війни наші підприємства стабільно працюють, підтримують продовольчу безпеку та економіку України. Кожна гривня, сплачена нами до бюджету, — це результат наполегливої роботи та відданості людей МХП. Діяльність МХП – це цілісна система підтримки країни: від інвестицій і податків — до стабільної роботи для десятків тисяч українців; від виробництва продуктів із доданою цінністю — до продовольчої безпеки; від інновацій — до розвитку сотень партнерів; від можливостей для молоді — до програм підтримки військових і ветеранів; від розвитку громад — до утвердження української ідентичності через культурні ініціативи. Усе разом це підтверджує: сильний бізнес = сильна Україна