МХП уплатила 4,8 млрд грн налогов за первое полугодие 2025 года

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Предприятия МХП перечислили в бюджеты 4,8 млрд гривен налогов за первое полугодие 2025 года. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

МХП уплатила 4,8 млрд грн налогов за первое полугодие 2025 года

По итогам первого полугодия 2025 года предприятия компании МХП перечислили в бюджеты всех уровней 4,8 млрд гривен в виде налоговых начислений, взносов и сборов. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что в очередной раз доказывает: МХП стабильно поддерживает экономику Украины. 

В течение всего 2024 года предприятия МХП уплатили 7,6 млрд гривен налогов, а в период полномасштабного вторжения — 23 млрд гривен. 

МХП — это пример того, как масштаб ответственного бизнеса конвертируется в ощутимую устойчивость государства. С первого дня полномасштабной войны наши предприятия стабильно работают, поддерживают продовольственную безопасность и экономику Украины. Каждая гривна, уплаченная нами в бюджет, — это результат упорного труда и преданности людей МХП. Деятельность МХП – это целостная система поддержки страны: от инвестиций и налогов — до стабильной работы для десятков тысяч украинцев; от производства продуктов с добавленной стоимостью — до продовольственной безопасности; от инноваций — до развития сотен партнеров; от возможностей для молодежи — до программ поддержки военных и ветеранов; от развития общин — до утверждения украинской идентичности через культурные инициативы. Все вместе это подтверждает: сильный бизнес = сильная Украина

отметила Виктория Капелюшная, заместитель председателя правления и финансовый директор МХП. 

С 2022 года МХП продолжает системно поддерживать украинцев в борьбе против врага. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей компания реализует программу "МХП Рядом".  

Сегодня более 2800 военнослужащих-сотрудников МХП защищают Украину на фронте. За каждым мобилизованным работником сохраняется рабочее место и выплачивается заработная плата — с начала российско-украинской войны на эти выплаты направлено более 2,5 млрд грн. 

Кроме того, компания МХП совместно со своим стратегическим партнером — Благотворительным фондом "МХП-Громаде" развивает украинские общины, объединяя усилия бизнеса, власти и местных инициатив для лучшего будущего каждого украинца.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий.

Имеет производственные мощности в Украине, Испании и странах Юго-Восточной Европы. 

Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже.

Объединяет более 38 тысяч сотрудников в Украине и за рубежом, входит в топ 20 лучших работодателей Украины по версии Forbes. 

МХП экспортирует продукцию в более чем 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в агросекторе, в 2024 году МХП признана одним из крупнейших инвесторов страны по версии изданий Forbes и NV.

МХП - лидер по производству курятины в Европе и входит в ТОП-10 мировых производителей курятины по данным рейтинга WattPoultry.

Компания развивает более 15 брендов еды и совместно с партнерами – несколько сетей, в частности магазины "Мʼясомаркет" и заведения Döner Маркет.

Вместе со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаде" компания поддерживает украинцев, развивает общины и сохраняет украинскую культуру. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей реализует программу "МХП Рядом".

Основатель и CEO МХП - украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Лилия Подоляк

