МХП підтверджує міжнародні екостандарти виробництва: сертифіковано підприємство "Оріль-Лідер"

Підприємство "Оріль-Лідер" компанії МХП пройшло аудит системи екологічного менеджменту й отримало сертифікат відповідності міжнародному стандарту ISO 14001:2015. Перевірку здійснила компанія Bureau Veritas Ukraine. Сертифікат № UA231964 чинний до жовтня 2028 року, передає УНН.

"Оріль-Лідер" реалізує повний цикл виробництва курячого м’яса — від інкубації до реалізації продукції. На базі підприємства також діє енергетичний комплекс, який переробляє побічні продукти виробництва на тепло та електроенергію. У межах розвитку екологічного менеджменту компанія сертифікувала три свої елеватори, розташовані в Дніпропетровській і Полтавській областях за міжнародним стандартом ISO 14001:2015.

Сертифікація стала підтвердженням того, що екологічний менеджмент інтегрований у всі рівні виробничих процесів МХП. Ми системно аналізуємо вплив на довкілля, визначаємо зони ризику та впроваджуємо покращення, орієнтуючись на міжнародні стандарти - Юлія Бойко, бізнес-партнерка з екології МХП.

У компанії зазначають, що впровадження системи екологічного менеджменту є частиною стратегії МХП зі сталого розвитку. Вона передбачає зниження впливу виробництва на довкілля, раціональне використання ресурсів і вдосконалення процесів управління відходами. На підприємствах компанії діє система обліку, контролю та роздільного збору відходів, а небезпечні передаються на оброблення лише ліцензованим організаціям.

Система екологічного менеджменту діє на підприємствах МХП вже багато років і дозволяє нам системно керувати впливом на довкілля — від оцінки ризиків до впровадження реальних покращень. Ми тривалий час співпрацюємо з IFC та ЄБРР, чиї екологічні стандарти фактично стали основою для внутрішньої системи управління компанії. Сертифікація "Оріль-Лідера" лише закріплює цей рівень відповідності - Олександр Семенець, директор Департаменту з методології та впровадження цілей сталого розвитку у технологічній сфері МХП.

Сертифікація ISO 14001 підтверджує, що підприємство має впорядковану систему контролю за екологічними аспектами своєї діяльності — від споживання енергії та води до поводження з відходами, рівнем шуму та викидами в атмосферу. Йдеться не лише про виконання законодавчих вимог, а про створення внутрішньої системи, яка допомагає виявляти ризики, зменшувати вплив на довкілля і підвищувати ефективність використання ресурсів.

Упровадження міжнародних стандартів допомагає нам не лише контролювати вплив на довкілля, а й розвивати екологічну культуру всередині компанії. Кожен підрозділ має чіткі орієнтири та показники, за якими оцінює ефективність своїх дій. Це формує єдину систему рішень — від енергозбереження до управління відходами - Тетяна Оніпко, бізнес-партнерка з екології МХП.

Сертифікація підтвердила, що екологічні принципи закладені у всі виробничі процеси компанії. Це результат системної роботи з аналізу, планування та контролю екологічних показників. Ми розвиваємо цю практику, щоб забезпечити стабільну якість управління ресурсами на всіх підприємствах групи - Юлія Гіке, керівниця напряму з екології та сталого розвитку МХП.

Отримання сертифіката означає міжнародне визнання системи екологічного управління підприємства. Надалі "Оріль-Лідер" проходитиме щорічні аудити та оновлюватиме програми вдосконалення — від зменшення енергоспоживання до розвитку проєктів із повторного використання ресурсів.