МХП підтверджує міжнародні екостандарти виробництва: сертифіковано підприємство "Оріль-Лідер"

$41.730.10
48.760.24
ukenru
08:37 • 9640 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22 • 28194 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16 • 15783 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
07:13 • 19934 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 04:24 • 22761 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 24949 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 63921 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 102232 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 53183 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 47719 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.6м/с
76%
749мм
Популярнi новини
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці20 жовтня, 01:54 • 29061 перегляди
Всесвітній день боротьби з болем та Міжнародний день статистики: що ще відзначають 20 жовтня20 жовтня, 02:57 • 3944 перегляди
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди20 жовтня, 04:49 • 25359 перегляди
Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський07:56 • 10728 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto08:14 • 17427 перегляди
Публікації
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину08:22 • 28194 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto08:14 • 17493 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 102232 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 69407 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 148303 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Андрій Єрмак
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 55311 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 57270 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 76207 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 74923 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 101074 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
МіГ-31
Financial Times

МХП підтверджує міжнародні екостандарти виробництва: сертифіковано підприємство "Оріль-Лідер"

Київ • УНН

 • 964 перегляди

Підприємство "Оріль-Лідер" компанії МХП отримало сертифікат відповідності міжнародному стандарту ISO 14001:2015 після аудиту Bureau Veritas Ukraine. Документ чинний до жовтня 2028 року, підтверджуючи інтеграцію екологічного менеджменту у виробничі процеси.

МХП підтверджує міжнародні екостандарти виробництва: сертифіковано підприємство "Оріль-Лідер"

Підприємство "Оріль-Лідер" компанії МХП пройшло аудит системи екологічного менеджменту й отримало сертифікат відповідності міжнародному стандарту ISO 14001:2015. Перевірку здійснила компанія Bureau Veritas Ukraine. Сертифікат № UA231964 чинний до жовтня 2028 року, передає УНН.

"Оріль-Лідер" реалізує повний цикл виробництва курячого м’яса — від інкубації до реалізації продукції. На базі підприємства також діє енергетичний комплекс, який переробляє побічні продукти виробництва на тепло та електроенергію. У межах розвитку екологічного менеджменту компанія сертифікувала три свої елеватори, розташовані в Дніпропетровській і Полтавській областях за міжнародним стандартом ISO 14001:2015.

Сертифікація стала підтвердженням того, що екологічний менеджмент інтегрований у всі рівні виробничих процесів МХП. Ми системно аналізуємо вплив на довкілля, визначаємо зони ризику та впроваджуємо покращення, орієнтуючись на міжнародні стандарти 

- Юлія Бойко, бізнес-партнерка з екології МХП.

У компанії зазначають, що впровадження системи екологічного менеджменту є частиною стратегії МХП зі сталого розвитку. Вона передбачає зниження впливу виробництва на довкілля, раціональне використання ресурсів і вдосконалення процесів управління відходами. На підприємствах компанії діє система обліку, контролю та роздільного збору відходів, а небезпечні передаються на оброблення лише ліцензованим організаціям.

Система екологічного менеджменту діє на підприємствах МХП вже багато років і дозволяє нам системно керувати впливом на довкілля — від оцінки ризиків до впровадження реальних покращень. Ми тривалий час співпрацюємо з IFC та ЄБРР, чиї екологічні стандарти фактично стали основою для внутрішньої системи управління компанії. Сертифікація "Оріль-Лідера" лише закріплює цей рівень відповідності 

- Олександр Семенець, директор Департаменту з методології та впровадження цілей сталого розвитку у технологічній сфері МХП.

Сертифікація ISO 14001 підтверджує, що підприємство має впорядковану систему контролю за екологічними аспектами своєї діяльності — від споживання енергії та води до поводження з відходами, рівнем шуму та викидами в атмосферу. Йдеться не лише про виконання законодавчих вимог, а про створення внутрішньої системи, яка допомагає виявляти ризики, зменшувати вплив на довкілля і підвищувати ефективність використання ресурсів.

Упровадження міжнародних стандартів допомагає нам не лише контролювати вплив на довкілля, а й розвивати екологічну культуру всередині компанії. Кожен підрозділ має чіткі орієнтири та показники, за якими оцінює ефективність своїх дій. Це формує єдину систему рішень — від енергозбереження до управління відходами 

- Тетяна Оніпко, бізнес-партнерка з екології МХП.

Сертифікація підтвердила, що екологічні принципи закладені у всі виробничі процеси компанії. Це результат системної роботи з аналізу, планування та контролю екологічних показників. Ми розвиваємо цю практику, щоб забезпечити стабільну якість управління ресурсами на всіх підприємствах групи 

- Юлія Гіке, керівниця напряму з екології та сталого розвитку МХП.

Отримання сертифіката означає міжнародне визнання системи екологічного управління підприємства. Надалі "Оріль-Лідер" проходитиме щорічні аудити та оновлюватиме програми вдосконалення — від зменшення енергоспоживання до розвитку проєктів із повторного використання ресурсів. 

Лілія Подоляк

СуспільствоЕкономіка
Електроенергія
Полтавська область
Дніпропетровська область
ПрАТ МХП