МХП подтверждает международные экостандарты производства: сертифицировано предприятие "Ориль-Лидер"

Киев • УНН

 • 804 просмотра

Предприятие "Ориль-Лидер" компании МХП получило сертификат соответствия международному стандарту ISO 14001:2015 после аудита Bureau Veritas Ukraine. Документ действителен до октября 2028 года, подтверждая интеграцию экологического менеджмента в производственные процессы.

МХП подтверждает международные экостандарты производства: сертифицировано предприятие "Ориль-Лидер"

Предприятие "Ориль-Лидер" компании МХП прошло аудит системы экологического менеджмента и получило сертификат соответствия международному стандарту ISO 14001:2015. Проверку осуществила компания Bureau Veritas Ukraine. Сертификат № UA231964 действителен до октября 2028 года, передает УНН.

"Ориль-Лидер" реализует полный цикл производства куриного мяса — от инкубации до реализации продукции. На базе предприятия также действует энергетический комплекс, который перерабатывает побочные продукты производства в тепло и электроэнергию. В рамках развития экологического менеджмента компания сертифицировала три своих элеватора, расположенных в Днепропетровской и Полтавской областях по международному стандарту ISO 14001:2015.

Сертификация стала подтверждением того, что экологический менеджмент интегрирован во все уровни производственных процессов МХП. Мы системно анализируем влияние на окружающую среду, определяем зоны риска и внедряем улучшения, ориентируясь на международные стандарты 

- Юлия Бойко, бизнес-партнер по экологии МХП.

В компании отмечают, что внедрение системы экологического менеджмента является частью стратегии МХП по устойчивому развитию. Она предусматривает снижение влияния производства на окружающую среду, рациональное использование ресурсов и совершенствование процессов управления отходами. На предприятиях компании действует система учета, контроля и раздельного сбора отходов, а опасные передаются на обработку только лицензированным организациям.

Система экологического менеджмента действует на предприятиях МХП уже много лет и позволяет нам системно управлять влиянием на окружающую среду — от оценки рисков до внедрения реальных улучшений. Мы длительное время сотрудничаем с IFC и ЕБРР, чьи экологические стандарты фактически стали основой для внутренней системы управления компании. Сертификация "Ориль-Лидера" лишь закрепляет этот уровень соответствия 

- Александр Семенец, директор Департамента по методологии и внедрению целей устойчивого развития в технологической сфере МХП.

Сертификация ISO 14001 подтверждает, что предприятие имеет упорядоченную систему контроля за экологическими аспектами своей деятельности — от потребления энергии и воды до обращения с отходами, уровнем шума и выбросами в атмосферу. Речь идет не только о выполнении законодательных требований, а о создании внутренней системы, которая помогает выявлять риски, уменьшать влияние на окружающую среду и повышать эффективность использования ресурсов.

Внедрение международных стандартов помогает нам не только контролировать влияние на окружающую среду, но и развивать экологическую культуру внутри компании. Каждое подразделение имеет четкие ориентиры и показатели, по которым оценивает эффективность своих действий. Это формирует единую систему решений — от энергосбережения до управления отходами 

- Татьяна Онипко, бизнес-партнер по экологии МХП.

Сертификация подтвердила, что экологические принципы заложены во все производственные процессы компании. Это результат системной работы по анализу, планированию и контролю экологических показателей. Мы развиваем эту практику, чтобы обеспечить стабильное качество управления ресурсами на всех предприятиях группы 

- Юлия Гике, руководитель направления по экологии и устойчивому развитию МХП.

Получение сертификата означает международное признание системы экологического управления предприятия. В дальнейшем "Ориль-Лидер" будет проходить ежегодные аудиты и обновлять программы совершенствования — от уменьшения энергопотребления до развития проектов по повторному использованию ресурсов. 

Лилия Подоляк

ОбществоЭкономика
Электроэнергия
Полтавская область
Днепропетровская область
ПрАО МХП