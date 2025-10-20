МХП подтверждает международные экостандарты производства: сертифицировано предприятие "Ориль-Лидер"

Предприятие "Ориль-Лидер" компании МХП прошло аудит системы экологического менеджмента и получило сертификат соответствия международному стандарту ISO 14001:2015. Проверку осуществила компания Bureau Veritas Ukraine. Сертификат № UA231964 действителен до октября 2028 года, передает УНН.

"Ориль-Лидер" реализует полный цикл производства куриного мяса — от инкубации до реализации продукции. На базе предприятия также действует энергетический комплекс, который перерабатывает побочные продукты производства в тепло и электроэнергию. В рамках развития экологического менеджмента компания сертифицировала три своих элеватора, расположенных в Днепропетровской и Полтавской областях по международному стандарту ISO 14001:2015.

Сертификация стала подтверждением того, что экологический менеджмент интегрирован во все уровни производственных процессов МХП. Мы системно анализируем влияние на окружающую среду, определяем зоны риска и внедряем улучшения, ориентируясь на международные стандарты

В компании отмечают, что внедрение системы экологического менеджмента является частью стратегии МХП по устойчивому развитию. Она предусматривает снижение влияния производства на окружающую среду, рациональное использование ресурсов и совершенствование процессов управления отходами. На предприятиях компании действует система учета, контроля и раздельного сбора отходов, а опасные передаются на обработку только лицензированным организациям.

Система экологического менеджмента действует на предприятиях МХП уже много лет и позволяет нам системно управлять влиянием на окружающую среду — от оценки рисков до внедрения реальных улучшений. Мы длительное время сотрудничаем с IFC и ЕБРР, чьи экологические стандарты фактически стали основой для внутренней системы управления компании. Сертификация "Ориль-Лидера" лишь закрепляет этот уровень соответствия