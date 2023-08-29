"МХП-Громаді" передав подарунки для майбутніх першокласників

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Подарунки від “МХП-Громаді” отримали діти, що підуть до шкіл у 13 областях — від Волинської до Дніпропетровської — в межах благодійної акції “Школа — серце громади”.

“Цього року це — 5900 першачків з громад 13 областей України”, — уточнили в “МХП-Громаді”.

Так, майбутні першокласники отримали від фонду рюкзачки, які містять усе необхідне, аби “навчання було до душі”: альбом для малювання, олівці, пляшка для води, пенал, жовто-синій браслет, світло-відбивна стрічка та два пакуночки хрустких фруктових слайсів для корисного перекусу.

“Щороку вартість зборів дітей до 1 класу зростає. Цьогоріч за різними підрахунками українських видань це від 4 до 6 тисяч гривень. Водночас через наслідки війни рівень доходів багатьох родин зменшується або залишається до тому ж рівні, що й минулого року. Тому наш благодійний фонд вирішив допомогти батькам з громад і надав першокласникам рюкзачки з необхідним набором канцтоварів. Аби в такий спосіб підтримати родини й надихнути дітей навчатися”, — коментує директорка благодійного фонду “МХП-Громаді” Тетяна Волочай.

Благодійна акція “Школа — серце громади” триває четвертий рік поспіль. Її мета — мотивувати дітлахів до навчання та підтримати родини, які через матеріальну скруту не можуть повноцінно підготувати своїх дітей до школи.

Нагадаємо

“МХП-Громаді” увійшов до топ-100 доброчинних організацій України.

Довідка

“МХП-Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.