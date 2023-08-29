"МХП-Громаде" передал подарки для будущих первоклассников

Детали

Подарки от “МХП-Громаде” получили дети, которые пойдут в школы в 13 областях — от Волынской до Днепропетровской — в рамках благотворительной акции “Школа — сердце громады”.

“В этом году это — 5900 первоклашек из общин 13 областей Украины”, — уточнили в “МХП-Громаде”.

Так, будущие первоклассники получили от фонда рюкзачки, которые содержат все необходимое, чтобы “обучение было по душе”: альбом для рисования, карандаши, бутылка для воды, пенал, желто-синий браслет, светоотражающая лента и два пакетика хрустящих фруктовых слайсов для полезного перекуса.

“Ежегодно стоимость сборов детей в 1 класс растет. В этом году по разным подсчетам украинских изданий это от 4 до 6 тысяч гривен. В то же время из-за последствий войны уровень доходов многих семей уменьшается или остается на том же уровне, что и в прошлом году. Поэтому наш благотворительный фонд решил помочь родителям из общин и предоставил первоклассникам рюкзачки с необходимым набором канцтоваров. Чтобы таким образом поддержать семьи и вдохновить детей учиться”, — комментирует директор благотворительного фонда “МХП-Громаде” Татьяна Волочай.

Благотворительная акция “Школа — сердце громады” продолжается четвертый год подряд. Ее цель — мотивировать детей к обучению и поддержать семьи, которые из-за материальных трудностей не могут полноценно подготовить своих детей к школе.

Напомним

“МХП-Громаде” вошел в топ-100 благотворительных организаций Украины.

Справка

“МХП-Громаде” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.